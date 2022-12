Se alguém quiser um bom exemplo de mobilização e liderança, basta olhar para o que aconteceu há dez dias. O Sistema FAEP e os sindicatos rurais pressionaram o governo do Estado e a Assembleia Legislativa para que um projeto de lei, apresentado, de surpresa, não passasse a taxar (de forma indecente) os produtores rurais.

A rapidez com que os sindicatos se mobilizaram e chegaram a seus deputados estaduais foi realmente impressionante.

Em menos de 24 horas, o governo tirou a urgência, mas, infelizmente, não arquivou o projeto. Significa que o perigo persiste e a mobilização e a pressão devem continuar. Caso contrário, o projeto vai jogar nas costas dos produtores rurais o financiamento das obras rodoviárias. Querem tirar mais de 2 bilhões de reais — por ano — apenas da renda do produtor para duplicar e pavimentar rodovias. O governador foi lamentavelmente muito mal assessorado nesta iniciativa.

Este episódio é exemplar para mostrar o quanto é importante o esforço que o Sistema FAEP e os sindicatos rurais fazem para se manterem vigilantes. É assim que conseguimos enfrentar incidentes como este, que podem nos custar uma penca de dinheiro.

É claro que este não foi um único episódio. Se analisarem as “Nossas Conquistas” verão que ações como essas fazem parte do nosso dia a dia.

Sempre há o risco de intromissões indesejáveis e demandas novas que podem ajudar ou prejudicar o desenvolvimento do agro. Sempre foi assim: quando não é o clima, é o mercado ou então uma intromissão oficial descabida. Mas se manter vigilante e atuar com eficiência é algo que deve estar em nosso DNA. Quanto mais preparados estivermos, mais eficiente será a nossa intervenção.

A agropecuária paranaense deu, nas últimas safras, um espetacular salto de produção e produtividade. Isso resultou em um crescimento da exportação de commodities agrícolas e pecuárias. Algumas dessas oportunidades surgiram como reflexo das crises globais, como a pandemia, a alta do dólar, a baixa dos estoques mundiais e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas só conseguimos aproveitar esse momento porque os produtores rurais eficientes do Paraná estavam prontos aproveitar a oportunidade.

Além da comprovada eficiência dentro da porteira, o setor rural do Paraná tem ao seu dispor um instrumento extremamente poderoso: o sistema sindical, estabelecido por lei e reconhecido pelas instituições. Ao longo das últimas décadas, incontáveis conquistas foram realizadas, graças a união e a mobilização do setor em torno deste sistema sindical.

Mas a continuidade da defesa dos interesses dos produtores rurais do Paraná, como ocorreu nos dias 21 e 22 para evitar a taxação do agro, depende da formação de mais lideranças dentro deste sistema sindical.

Sabendo disso, o Sistema FAEP/SENAR-PR e os sindicatos rurais estão empenhados em desenvolver líderes pelo Estado.

A liderança começa no município, onde surgem as demandas e as autoridades estão ao alcance dos produtores rurais. Depois, segue para os âmbitos estadual e federal. Temos tido êxito neste processo, principalmente nos últimos quatro anos, desde a criação do Programa de Sustentabilidade Sindical. Esta iniciativa vem transformando produtores em líderes em todos os cantos do Paraná. Não se trata de discurso: é a realidade.

Hoje, esse evento simboliza o fechamento de mais um ciclo deste processo de formação de lideranças rurais. Este encontro deixa claro quantas novas lideranças foram desenvolvidas no nosso setor. Afinal, se você está aqui, você é um líder rural!

Faço questão de destacar que parte significativa das nossas lideranças, atualmente, é formada por mulheres. Isso é resultado do trabalho da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP. Apesar de ainda recente, o grupo criado em 2021, coordenado pela vice-presidente da FAEP Lisiane Czech, tem um imenso poder de mobilização. Em menos de dois anos, já são 49 comissões locais espalhadas pelo Estado. Hoje, temos mais de 1500 mulheres engajadas, muitas delas aqui hoje, nos honrando com suas presenças.

A vocês, mulheres, meu muito obrigado por acreditarem na Comissão e abraçarem essa representatividade!

Seguiremos neste trabalho de estimular a formação de novos e mais líderes no meio rural paranaense. Vamos seguir fazendo isso por meio de cursos, capacitações, eventos ou mesmo uma boa conversa. Da parte de vocês, as diretorias do Sistema FAEP/SENAR-PR e dos sindicatos rurais esperam que novas lideranças se apresentem, para assumir de forma efetiva esse tão importante papel de conduzir um grupo, uma região ou um município. Afinal, uma liderança deixa importantes marcas na trajetória dos demais produtores rurais e conquistas para o setor.

Temos a certeza de que as lideranças que já temos hoje vêm, ao longo dos últimos anos, cumprindo a missão de conduzir os demais agricultores e pecuaristas em busca das conquistas que necessitamos. Afinal, um líder deixa importantes marcas na história e permite construir futuras conquistas para o setor agropecuário.

Eis o nosso compromisso.

E é isso que nos move para os próximos anos.

Muito obrigado!

Ágide Meneguette é presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR