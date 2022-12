Toda e qualquer conquista de vida requer planejamento e estratégia. Planejamento é se preparar. É a preparação de um trabalho ou tarefa, com o estabelecimento de métodos. Já a estratégia consiste em um plano que integra as principais metas, políticas e sequência de ações de uma organização.

Logo, o conceito de planejamento estratégico é um processo que permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma organização para atingir um objetivo.

As principais funções do planejamento estratégico são: definir objetivos, descobrir forças e fraquezas, identificar ameaças e oportunidades, estabelecer planos de ações e otimizar recursos.

Os objetivos são as decisões estratégicas. Dão um norte para a sua organização e ajudam a identificar quais as próximas ações que precisa tomar para atingir seus alvos. Analise seus concorrentes e, com isso, você vai descobrir as forças e os pontos com necessidade de melhorias no seu negócio.

É fundamental, também, entender quais ameaças e oportunidades podem surgir ao longo da jornada. Por exemplo, pode ser a entrada de um concorrente mais forte no mercado em que atua. Com isso, é preciso buscar diferenciais do seu negócio para reter clientes, ou conquistar novos.

Além disso, é importante estabelecer planos de ação dentro da instituição. Nele devem conter metas mensuráveis, tarefas que devem ser realizadas e delegadas, prazos, prevenção de situações de riscos, estrutura de planos de contingência e monitoramento do andamento das ações.

Já a otimização de recursos consiste em aumentar a produção de sua empresa. Isso ajuda na redução de custos, cortando gastos não essenciais. É possível fazer isso analisando recursos atuais, otimizando processos para evitar desperdícios, criando metas para a otimização de recursos e investindo no treinamento do seu time.

Se a sua empresa ainda não tem um planejamento estratégico, está na hora de fazê-lo. Ele vai ajudar seu negócio a ser mais produtivo, organizado, elaborar estratégias para se desenvolver, reconhecer problemas que possam surgir ao longo do caminho e identificar oportunidades de melhoria para o seu negócio. Dessa forma, você consegue alcançar mais rapidamente seus objetivos.