Ação do Instituto Amigas das Mulheres: no ano passado, aproximadamente 700 foram beneficiadas (Foto: divulgação)

Em um país com tantas desigualdades e contrastes sociais como o Brasil, ajudar quem sonha em alcançar algo que lhe é importante faz uma enorme diferença. Pode ser uma consulta médica ou um tratamento dentário. A saúde é, em muitos casos, impossibilitadora para uma vida plena. Uma saúde precária impede a execução de trabalhos, às vezes leva ao caos familiar e, porque não, provoca elevação dos custos públicos. A ajuda também por meio de uma doação de um eletrodoméstico ou um móvel ou até de um enxoval para um recém-nascido. Um mínimo de conforto propicia segurança a quem tanto precisa para que consiga animo para se levantar a cada dia e lutar por uma vida melhor.

Com o intuito de propiciar a realização de desejos de mulheres em situação de vulnerabilidade social é que foi criado em 2011, em Curitiba, o Instituto Amiga dos Sonhos. A iniciativa partiu de Jussara Amaral, que iniciou o movimento ao lado de 40 mulheres, amigas de diversas áreas de atuação profissional. Elas se uniram para realizar sonhos de outras mulheres carentes. “As ‘amigas dos sonhos’ trabalham com o intuito de transformar a vida das mulheres atentidas em Curitiba e em cidades da região metropolitana. Nosso trabalho é pautado na serenidade e transparência”, afirma Jussara, presidente da associação sem fins lucrativos. “Juntas podemos fazer a diferença. Sempre juntas, sempre por perto.”

Um exemplo do trabalho da ONG é de Maiara, 26 anos, que pode, por meio de uma ação do instituto, fazer um tratamento dentário. “Eu pude realizar o sonho de arrumar meus dentes. A entidade também propiciou que eu pudesse dar um Natal melhor para a minha filha e meus sobrinhos. Ganhei uma cesta de Natal e presentes para as crianças”, conta.

Desde que começou as atividade, o Instituto Amiga dos Sonhos já realizou cerca de 9,5 mil sonhos, por meio de campanhas periódicas promovidas pela entidade, como Páscoa, Dia da Beleza, Agasalho, Dia das Crianças e Natal. No ano passado, aproximadamente 700 pessoas foram beneficiadas. Para conseguir tocar as ações, o instituto conta com voluntários que possam fazer doações no período das campanhas, que ajudem a viabilizar a realização de um sonho, que possam participar de eventos realizados para pessoas atendidas pela entidade e que possam ministrar cursos, workshops ou palestras, multiplicando seu conhecimento para as mulheres atendidas.

O Instituto Amiga dos Sonhos mantém parcerias com empresas para realizar as ações. Os apoios se dão de diversas formas: por meio de cessão de espaço para receber doações no período de campanhas; apadrinhando e viabilizando um sonho; oferecendo área para que sejam organizados os eventos; e oferecendo cursos, workshops ou palestras.

A associação tem uma loja na qual comercializa itens doados. “Cada acessório ou roupa foram separados como um gesto de carinho e humanidade, presente nos corações das pessoas que doaram os itens que compõem a loja do Instituto Amiga dos Sonhos”, conta Jussara. O valor arrecadado por meio das vendas dos itens é destinado para campanhas beneficentes.

“A responsabilidade social tem ganhado cada vez mais espaço dentro de empresas. Elas já perceberam que ao olhar para os seus funcionários, oferecendo muito mais do que um posto de trabalho, estão investindo em qualidade de vida e se comprometendo com toda a sociedade.”

Jussara Amaral, fundadora e presidente do Instituto Amiga dos Sonhos.

FICHA

Instituto Amiga dos Sonhos

Quando começou: Foi criado em 8 de março de 2011

Forma de atuação: Voluntariado.

Quais são as ações praticadas: Busca parcerias para possibilitar atendimentos de saúde, doação de móveis, roupas, entre outras demandas de mulheres que precisam de ajuda.

Público alvo: A instituição já atendeu cerca de 9,5 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social em Curitiba e região.

Parceria com órgãos públicos: Não há.

Como colaborar: O projeto aceita ajuda de voluntários e doações por meio do WhatsApp (41) 99966-0360 ou pelos perfis no Facebook (@amigadossonhos), Instagram (@amiga_dos_sonhos) e LinkedIn (@instituto-amiga-dos-sonhos).

O projeto Rede do Bem

Para comemorar os seus 40 anos, o Bem Paraná criou o projeto Rede do Bem, que vai reunir o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade.