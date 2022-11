Há alguns anos, diriam que você estava louco se quisesse viver de internet. Entretanto, essa é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. A maior rede que permite que as pessoas façam isso é, sem dúvidas, o YouTube. Ela se tornou um grande veículo de informação e um lugar que forma influencers.

O melhor de tudo é que não é um tema que não possa ser adaptado para a plataforma. Entretanto, é claro que ele não pode ferir os direitos humanos e nenhuma das leis do país em que você está. Assim como é preciso estar atento às próprias políticas do YouTube, que moderam os conteúdos postados.

Tem canais para todos os gostos disponíveis. Desde tutoriais, aulas, curiosidades até podcasts e apresentações musicais. Contudo, para que o canal seja rentável, é preciso que ele cumpra alguns requisitos básicos impostos pelo YouTube. A partir disso, você pode fazer dinheiro com seu conteúdo.

Se quer saber mais sobre o assunto, acompanhe nossas dicas e fique por dentro de todos os detalhes. Aqui você descobre o que é preciso para ter um canal no YouTube e subir vídeos que farão sucesso, te ajudando a alcançar uma boa renda extra.

O que é um canal do Youtube?

Canais do YouTube são o equivalente aos perfis dos usuários. Neles, pode-se encontrar vídeos variados ou vídeo nenhum. Os mais veiculados costumam estar alinhados a um tema específico que guia todo o conteúdo. Dessa forma, as pessoas os têm como referência quando querem ver mais sobre o assunto.

Assim, os tipos de canais têm duas classificações, uma em relação ao formato dos vídeos e outra em relação ao conteúdo dos vídeos. Para o formato temos os vlogs, que são uma conversa indireta entre o apresentador e os espectadores. Também há as lives, que ocorrem sincronicamente, tendo um chat para interação.

Há os vídeos em animação e os videoclipes de músicas. Enquanto para o conteúdo, os temas são muito mais variados. Podem se referir a culinária, como fazer, música, estilo de vida, debates, política, educação e muito mais. Os que mais fazem sucesso são bem variados, como youtuber consegue comer maior lanche de Curitiba e viraliza.

Quais são os 3 maiores canais no Youtube?

A classificação dos melhores canais do YouTube é variada. Afinal, existem muitos gêneros e subgêneros entre os milhares de canais existentes. Em termos de visualizações e inscritos, os três maiores canais do YouTube são o Canal Kondzilla, de música, Felipe Neto, de entretenimento, e Whindersson Nunes, de comédia.

Entretanto, quando consideramos apenas canais de tecnologia, por exemplo, os três maiores são o Tecmundo, o Manual do Mundo e o Rockeseat. Para o gênero de games, seriam eles Rezendeevil, AuthenticGames e TazerCraft. Portanto, podemos perceber que essa não pode ser uma resposta apenas quantitativa.

Como editar vídeos para viver de internet?

Quando o assunto é editar vídeo para viver de internet, você deve considerar algumas questões. É preciso ter muito cuidado com o que posta, você não pode se colocar em risco ou a outras pessoas. Assim como também não deve quebrar nenhuma lei ou agredir pessoa física, ou verbalmente.

Tendo isso em mente, você deve gravar o vídeo da melhor forma que achar apropriada. Em seguida, deve escolher um programa para realizar a edição. Recomendamos que use o Wondershare Filmora, por conta de sua acessibilidade. Com o editor escolhido, você deve começar por redimensionar vídeo.

Feito isso, você deve acrescentar efeitos especiais moderadamente, sempre adequando ao gênero que você escolheu. Assim, se forem temas mais sérios, procure efeitos mais sutis, que condizem com a formalidade. Se for um tema de entretenimento, você pode tentar uma metalinguagem para combinar com as falas.

Ao escolher músicas, procure verificar os direitos autorais. Algumas delas você pode usar, mas não pode monetizar o vídeo. Outras, você simplesmente não tem autorização. Se o seu canal tiver alguma notoriedade, você pode tentar algum acordo com o dono, mas é bem pouco provável conseguir.

Por que usar a Wondershare Filmora para editor vídeos?

A Wondershare Filmora oferece um design confortável, amigável e bastante intuitivo. Ela atende desde os efeitos e as edições mais simples até os mais avançados. Portanto, não importa se você quer uma edição profissional ou iniciante, ela é para todos os públicos.

Tela do Filmora

Para adquiri-la, você deve acessar o site e escolher o plano que mais se encaixa no seu caso. Ela possui planos individuais que são pagos por ano, podendo variar de acordo com a quantidade de usuários.

Além disso, também é ofertado um teste grátis para que você possa conhecer o programa melhor.

mbora os valores possam parecer altos no começo, você vai notar que é um grande custo-benefício. Afinal, ela entrega qualidade e comprometimento com seus objetivos. Assim, seus vídeos vão fazer sucesso antes de você perceber.

Viver de internet se torna muito mais simples com o programa ideal. Por isso, dê uma chance para a Wondershare Filmora e comece a editar agora mesmo. Os resultados serão muito melhores do que você imagina.

3 melhores programas de edição de vídeo para o Youtube

Agora que você já viu como pode ser vantajoso viver da internet, e como a edição de vídeo pode ser um grande trunfo para seu sucesso, vejamos algumas opções disponíveis hoje em dia.

Listamos 3 opções, tanto para iniciantes, quanto para PC e dispositivos móveis com sistema operacional Android e iOS. Veja mais sobre cada um deles a seguir, e escolha o que mais se encaixe com suas necessidades.

1.Filmora – Para iniciantes e profissionais (Win / Mac)

O Wondershare Filmora é a melhor opção em edição de vídeo para iniciantes e profissionais, pois possui uma interface bastante simples e intuitiva, facilitando o entendimento até mesmo de quem não tem muito conhecimento sobre o assunto.

Além disso, o software conta com um pacote completo de ferramentas, desde rampa de velocidade, corte e edição completa de vídeos de diferentes tamanhos, o que facilita o processo de criação de conteúdos para plataformas como o Youtube. Ainda tem um canal do YouTube com mais de 20 mil fãs ensinando as dicas de como fazer edição de vídeo. É muito útil para todos os usuários que gostam da edição e estão querendo tornar-se um youtuber.

2.Adobe Premiere – para profissionais (Win / Mac)

Para quem busca um editor de vídeos para PC, e precisa de uma opção com acabamento profissional, o Adobe Premiere é a melhor opção, pois é considerado a melhor opção em edição e vídeos profissionais da atualidade.

O programa conta com recursos e ferramentas mais completas, e por conta de ser Adobe, o programa facilita o uso de outros complementos de edição, como Photoshop, Illustrator e muito mais.

3.YouCut (Android / iOS)

Essa é uma das melhores opções para quem deseja um aplicativo para dispositivos Android e iOS, que deixe seus vídeos prontos para subir para o Youtube.

Com o YouCut você pode cortar, adicionar transições de cena e outras funcionalidades muito úteis para quem deseja criar conteúdos que mais rapidez e agilidade.

Como editar vídeos para o Youtube com o Filmora?

Listamos um breve passo a passo para que você saiba como editar vídeos para subir para o Youtube, utilizando o Wondershare Filmora.

Passo 1 – Comece a edição: Para começar a editar um vídeo, você deve tê-lo salvo em seu PC. Então, clique em “Novo Projeto”, na página inicial do Filmora para acessar sua biblioteca. Selecione o vídeo e faça o upload para o Filmora para começar a edição.



Passo 2 – Deixe seu vídeo do jeito que você quer: depois de adicionar o vídeo à linha do tempo de edição, você já poderá usar os efeitos e recursos que quiser para deixá-lo do seu jeito. Você pode acrescentar efeitos, com os modelos pré-prontos, que já estão na biblioteca do Filmora, como imagens, cores, fundos, título, e muito mais.



Passo 3 – Salve seu arquivo: Depois de finalizar todas as edições, é hora de salvar o arquivo pronto. Você pode escolher entre baixar a versão em seu PC ou subi-lo diretamente para plataformas, como um canal do YouTube, por exemplo.

FAQ – Conheça algumas perguntas frequentes

Sobre esse assunto, há muito a ser falado e muito a ser explorado. Assim, algumas dúvidas muito comuns podem não ter sido esclarecidas ainda. Por isso, confira o que as pessoas mais perguntam sobre o tema.

Qual o nicho mais bem pago do YouTube?

Com tantos nichos presentes no YouTube, existem aqueles que mais se destacam. Entre eles, temos os canais de empreendedorismo, educação financeira, economia doméstica e moedas digitais. Além disso, reviews e tutoriais também são famosos por serem bastante rentáveis.

O que mais rende no YouTube?

Entre as formas de conseguir rendas no YouTube, podemos dizer que a que traz maiores retornos é o uso de publicidade. Afinal, trata-se de uma parceria entre o dono do canal, o YouTube e as empresas que desejam colocar seus anúncios. Assim, o valor repassado para o canal é maior que apenas visualizações.

Quanto rende canal no YouTube

O rendimento de um canal no YouTube depende da quantidade de visualizações. Então, para ter uma ideia de quanto um canal rende no YouTube, é necessário saber a média de visualizações. 1 milhão de views, por exemplo, rendem entre 2 mil e 4 mil dólares. Enquanto 1000 views rendem de 2 a 34 dólares.