Divulgação/PUCPR

Em 2022, 74,5% da população brasileira jogou games, crescimento de 2,5% em comparação com o ano passado, apontou a 9ª edição da Pesquisa Games Brasil, levantamento anual sobre o consumo de jogos no país. Além disso, 76,5% dos gamers afirmaram que os jogos eletrônicos são sua principal forma de entretenimento, crescimento de 8,5% em relação à edição anterior do estudo. Nesse contexto, é necessário desenvolver constantemente novas opções de jogos para os gamers.

LEIA MAIS NO BARULHO CURITIBA, CLICANDO AQUI