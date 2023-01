Reprodução / TV Globo

Quem voltou do Quarto Secreto do ‘Big Brother Brasil 23’ foi o médico Fred Nicácio. Ele foi escolhido para permanecer na casa, nesta quinta-feira (26). Por outro lado, a maquiadora potiguar Marília, que estava com ele no Quarto Secreto, foi a primeira elimimanda do programa, ao receber 52,7% dos votos.

Nesta quinta-feira houve a segunda etapa da votação do primeiro Paredão do ‘Big Brother Brasil 23’. Na terça, o casal havia sido votado para ir ao Quarto Secreto – embora todos os participantes pensassem a princío que os dois estavam eliminados.