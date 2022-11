Kevin Conroy, dublador do Batman (reprodução / Twitter)

O ator Kevin Conroy, de 66 anos, mais conhecido como a voz do Batman, morreu nesta quinta-feira (10). Era ele quem dava voz ao Cavaleiro das Treavas na animação clássica do herói, ‘Batman: A Série Animada’, que estreou nos anos 1990. A causa da morte não foi divulgada, mas o ator estava com problemas de saúde há um tempo.

Conroy chegou a ser considerado o intérprete definitivo do Cavaleiro das Trevas, graças à voz que emprestava ao personagem. Ao longo dos anos, ele dublou Batman e seu alter-ego Bruce Wayne em séries e filmes animados, além da trilogia de games Batman: Arkham Asylum. Além disso, chegou a viver uma versão mais velha e violenta do personagem no seriado ‘Batwoman’, no crossover de personagens da DC Comics “Crise nas Infinitas Terras’.

Colegas do seriado do Batman prestaram homenagens. “Notícia muito triste: nossa amada voz do Batman, Kevin Conroy, morreu [quinta-feira]. Ele estava doente há um tempo, mas realmente dedicou muito tempo às convenções, para a alegria de todos os seus fãs. Ele fará muita falta não apenas para elenco da série, mas para sua legião de fãs em todo o mundo”, escreveu Diane Pershing, dubladora da Hera Venenosa na mesma série animada.

Paul Dini, um dos criadores da série animada, lamentou a morte de Conroy com uma postagem simples do personagem no Twitter. A DC Comics, através da conta oficial do Batman no Twitter, também homenageou o ator, com uma foto dele no trabalho de dublagem e a frase “Thank you” (obrigado).