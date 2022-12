O ator e humorista Renato Aragão, de 87 anos, foi internado na tarde desta quarta-feira, 7 de dezembro, diagnosticado com um Acidente Isquêmico Transitório (AIT). Segundo relato da mulher e empresária do ator, Lilian Aragão, ele sentiu sintomas, como tontura, e foi levado para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O AIT é uma alteração no fornecimento de sangue para o cérebro e que muda o funcionamento do órgão. O restabelecimento das funções cerebrais tende a se adequar em minutos ou horas. “O Renato está sob vigilância neurológica. Está bem e monitorado com muito amor e carinho. Ele ficou zonzo, e viemos para o hospital. Pensamos que fosse labirintite. Ele está em observação no quarto, como tem que ser”, disse Lilian Aragão.

Lilian Aragão frisou que o marido não sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Renato está maravilhoso como sempre e mandando beijos para todos”, disse. Eles estão casados há 21 anos e são pais de Livian Aragão. Além dela, o humorista tem outros quatro filhos de um primeiro casamento.