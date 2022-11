(Divulgação Valmet)

A Valmet, líder global no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias, automação e serviços para os segmentos de celulose, papel e energia, acaba de lançar o Programa de Estágio Valmet 2023 #FirstStepForward, que selecionará estudantes do ensino técnico para vagas em várias unidades da companhia no Brasil – Araucária (PR), Belo Horizonte (MG), Sorocaba (SP) e Telêmaco Borba (PR). Os candidatos precisam ser estudantes do ensino técnico com a formação prevista entre dezembro de 2023 e junho de 2024, com disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia. O contrato será válido por 18 meses, a partir de janeiro de 2023.

Jovens que buscam ter contato com diferentes culturas dentro de uma empresa global e uma rotina dinâmica de muitos aprendizados para o seu desenvolvimento pessoal e profissional estão convidados a se inscreverem no processo seletivo, que inclui testes virtuais, dinâmica e entrevistas presenciais.

O programa

Os novos estagiários da Valmet contarão com o plano de desenvolvimento para ampliar sua bagagem de conhecimentos e enriquecer a sua trajetória profissional, que será composta por treinamentos e apoio do time de colaboradores e lideranças da companhia. Além disso, poderão participar de projetos, desafios e iniciativas em sua área de atuação.

Os novos talentos recebem uma bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios, de acordo com a localidade, como: refeitório no local; vale-transporte, transporte fretado ou estacionamento; assistência médica e seguro de vida.

A empresa

A Valmet é parte central de uma cadeia estratégica para a saúde e a vida das pessoas. Com mais de 220 anos de história industrial, a empresa de origem finlandesa fornece equipamentos, tecnologias e serviços de manutenção para as indústrias de papel, celulose e energia, que produzem os mais diversos itens que estão diariamente na casa dos consumidores.

Certificada pelo instituto Great Place to Work (GPTW), a Valmet é considerada um excelente lugar para se trabalhar. “O nosso programa de estágio é uma grande oportunidade para quem está dando os primeiros passos na carreira profissional e busca um ambiente multicultural, inovador e diverso. Quem se encaixa nos requisitos e tem um perfil dinâmico e inovador não pode deixar de se candidatar”, reforça a diretora de RH e HSE – Saúde, Segurança e Meio Ambiente – da Valmet na América do Sul, Flavia Vieira.

“A sustentabilidade está no centro das operações e da estratégia de negócios da Valmet, que tem como missão converter recursos renováveis em resultados sustentáveis. O compromisso de contribuir para o melhor desempenho dos clientes exige criatividade, inovação tecnológica, know-how de serviços e, acima de tudo, trabalho em equipe”, complementa.

Além disso, a sustentabilidade está presente em toda a cadeia de serviços da Valmet, construindo um futuro melhor a partir de soluções inovadoras que utilizam energias renováveis, reduzem o consumo de água e a emissão de gases, ou seja, que minimizem os impactos ambientais, seja na operação própria ou na tecnologia aplicada aos clientes.

#FirstStepForward

Uma campanha estrelada pelos próprios funcionários da companhia, foi lançada para promover o Programa de Estágio Técnico da Valmet. O nome #FirstStepForward tem como objetivo mostrar a importância dos primeiros passos no desenvolvimento da carreira profissional a partir de histórias e depoimentos dos colaboradores que iniciaram sua carreira na Valmet e se desenvolveram internamente, desde os mais experientes, passando pelos atuais estagiários. Os materiais estão em divulgação nos canais oficiais da Valmet.

A Valmet também aproveitará uma maratona de inovação direcionada ao público jovem, o Hackatop de Mkt, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – seção Paraná (ADVB/PR), para divulgar o Programa de Estágio. Esse evento acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro, no Aldeia do Shopping Estação, em Curitiba.

Para participar do processo seletivo do programa #FirstStepForward, o interessado deve se cadastrar até o dia 6 de novembro no site:

https://www.valmet.com/pt/sobre-a-valmet/carreira-valmet/estudantes–recem-formados/programa-de-estagio-2023/.

Sobre a Valmet

A Valmet é uma desenvolvedora e fornecedora líder global de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. Com soluções de automação e de controle de fluxo, a Valmet atende uma base ainda mais ampla de indústrias de processo, visando ser campeã global no atendimento dos seus clientes. Com mais de 17 mil profissionais, a Valmet conta com mais de 220 anos de história industrial e tem como missão converter recursos renováveis em resultados sustentáveis. Em 2022, a empresa Neles Corporation foi incorporada pela Valmet. A Valmet América do Sul opera com unidades em Araucária (PR), Sorocaba (SP), Belo Horizonte (MG), Imperatriz (MA) e Concepción, Antofagasta e Santiago, no Chile.. Mais informações: www.valmet.com.br.