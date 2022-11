A Arcos Dorados, responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e no Caribe, anunciou a abertura de 205 vagas de emprego em Curitiba. As oportunidades são para a função de atendente, distribuídas nas unidades da capital paranaense. Não há exigência de experiência anterior, pois todos os colaboradores recebem capacitação e treinamentos e passam por um estruturado programa de desenvolvimento, no qual aprimoram e desenvolvem habilidades, alcançando, assim, seu máximo potencial.

Os colaboradores da companhia contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira. Além disso, o McDonald’s tem como filosofia a Cooltura de Serviço, que incentiva que cada indivíduo se sinta à vontade para se expressar conforme se identifica, desde cabelo, maquiagem, acessórios, até nome no crachá, gerando bons momentos, sendo quem são.

Para se candidatar às vagas em Curitiba, os interessados devem se inscrever pelo site https://jobs.kenoby.com/mcdonalds, selecionando o estado (PR) e a cidade (Curitiba) na busca.