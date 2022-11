O Paraná começa a semana da Proclamação da República com a oferta de 13.166 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador de quarta (16) à sexta-feira (18). A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.873 oportunidades em todo o Estado.

O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.956). São 218 para operador de caixa e 186 para operador de cobrança. Também há 173 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo e 104 para atendente de lanchonete.

Na sequência, aparece a regional de Toledo, com 2.561 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos – são 1.141. Depois, de operador de processo de produção, com 186 postos, abatedor de aves, com 90, e auxiliar de produção farmacêutica, com 50.

Nas demais regionais do Interior são destaques em quantidade Cascavel (1.392), Londrina (957) e Umuarama (768). Em Cascavel, as funções que lideram as vagas abertas são auxiliar de linha de produção, com 289 empregos disponíveis, magarefe, com 210, auxiliar de logística, com 101, e operador de caixa, com 58 vagas.

Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção, com 400 postos formais, auxiliar de linha de produção, com 102, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 60, e dessossador, com 50.

Em Umuarama, auxiliar de linha de produção (476), magarefe (30), vendedor interno (30), e segurança de evento (10) são as principais vagas.

Há, ainda, 704 oportunidades em Apucarana, sendo 55 para auxiliar de linha de produção. São 563 vagas na região de Cianorte, sendo 100 para magarefe, além de 557 nos arredores de Foz do Iguaçu e 492 ofertas de emprego em Maringá, com 122 delas para auxiliar de linha de produção.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Nesta semana, em decorrência do feriado de Proclamação da República, as agências estarão atendendo de quarta (16) à sexta-feira (18). Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira a vagas com as principais vagas disponíveis.