(Guilherme Cunha/SMTur SP/ Agência Brasil)

A prefeitura da capital paulista promove hoje (8) e amanhã sua primeira Feira de Estágio. São oferecidas 4,2 mil vagas para preenchimento imediato em 22 secretarias da administração municipal.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino superior, independentemente do curso. A carga horária diária é de seis horas, com bolsa-estágio de R$ 1.346,25, auxílio-refeição e vale-transporte.

“O programa de estágio na prefeitura de São Paulo tem importância e dimensão maiores do que um estágio usual. Isso é devido à proporção da prefeitura, seja em tamanho – são 124 mil funcionários ativos -, seja na variedade de assuntos e problemas tratados diariamente”, destaca a secretária de Gestão da prefeitura, Marcela Arruda.

A feira, realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ocorrerá das 10h às 16h na Galeria Prestes Maia, com entrada pela Praça do Patriarca e acesso pelas estações de metrô São Bento e Anhangabaú. As pessoas com deficiência deverão acessar pelo Vale do Anhangabaú.