Reprodução/Condor

O Condor Super Center fará um mutirão do emprego neste dia 21 de novembro, no Santuário Divina Misericórdia, localizado na Estrada do Ganchinho, 570. Serão disponibilizadas 40 vagas para auxiliar de logística e os interessados devem comparecer ao local entre às 9h e às 13h.

As vagas são destinadas para pessoas acima de 18 anos e que tenham disponibilidade de horário.

Os candidatos devem estar com os seguintes documentos em mãos: