Ministério libera R$ 2,6 milhões

O Ministério da Saúde liberou nesta semana R$ 2,6 milhões para os atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em dois hospitais universitários federais em Curitiba — o Hospital de Clínicas (HC) e a Maternidade Vitor Ferreira do Amaral. Os recursos já estão disponíveis e podem ser utilizados para qualificação da assistência e aumento do acesso da população aos serviços oferecidos.

O recurso federal foi liberado por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). O REHUF já possibilitou investimento de aproximadamente R$ 3,5 bilhões nos hospitais universitários do País.