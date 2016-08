Por telefone, Temer cumprimenta Santos pelo acordo com as Farc

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente interino, Michel Temer, ligou na noite desta quinta-feira (25) ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, para cumprimentá-lo pelo acordo de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). Na ligação, o presidente colombiano disse que pretende se encontrar em breve com o peemedebista, o qual ressaltou a importância de estreitar as relações bilaterais entre os dois países. Caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada definitivamente do cargo, o presidente interino pretende viajar à Colômbia no final de outubro para participar da 25ª Cúpula Ibero-Americana. O acordo com as Farc envolve, entre outros pontos polêmicos, a anistia geral para quem cometeu crimes como roubos ou extorsões e cota de participação no Congresso Nacional. Ele estabelece que o novo partido já poderá concorrer nas eleições legislativas e presidenciais de 2018. O texto ainda determina que a guerrilha tenha um número fixo de vagas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, cinco em cada casa. Caso não consigam preenchê-las nas eleições, o Estado permitirá que a ex-guerrilha indique ocupantes.