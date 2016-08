De olho na Copa do Brasil, Jorginho prefere poupar Nenê contra o Tupi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder isolado da Série B, o Vasco volta a entrar em campo pela competição após a ducha de água fria da última quarta (24), quando foi derrotado por 3 a 1 pelo Santos na Copa do Brasil. Neste sábado (27), o time de São Januário enfrenta o Tupi, que luta para sair da zona de rebaixamento da Série B. O jogo será disputado no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG) e é válido pela 21ª rodada do campeonato. O Vasco estava invicto contra times da Série A neste ano. Em dez partidas, o time carioca havia vencido seis e empatado quatro. Desta vez, porém, o Santos não teve grandes dificuldades para fazer três gols em Martín Silva -Eder Luis descontou no final. Já de olho no jogo de volta, no dia 21 de setembro, a comissão técnica decidiu poupar Nenê neste sábado (27). O próprio Eder Luis deve entrar em seu lugar, jogando ao lado de Andrezinho no meio-campo. Éderson e Jorge Henrique devem começar no ataque. Já na cidade mineira, o treinador promoveu nesta sexta (26) um treinamento entre os reservas e deixou os titulares descansarem no hotel. Mesmo assim, a comissão técnica manteve o costume e fechou o treino à imprensa. Com 40 pontos ganhos, o Vasco segue líder da Série B, com três pontos de folga em relação ao Atlético-GO. Já o Tupi, com 18 pontos, é o 18º colocado e precisa de pelo menos mais oito para sair da zona do rebaixamento. De volta após cumprir suspensão, o meia Jonathan deve aparecer entre os reservas, e Thiago Espíndula e Giancarlo começam a partida. TUPI Rafael Santos; Vinícius Kiss, Bruno Costa (Rodolfo Mol), Gabriel Santos e Luiz Paulo; Recife, Marcos Serrato, Felipe Alves e Octávio (Hiroshi); Thiago Espíndula (Jonathan) e Giancarlo. T.: Estevam Soares VASCO Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho, Willian (Yago Pikachu), Andrezinho e Eder Luis; Éderson e Jorge Henrique. T.: Jorginho Estádio: Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG) Horário: 16h30 Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)