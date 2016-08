Dinheiro teria motivado mulher a matar o marido policial

Ellen, em depoimento à polícia: motivação do crime foi dinheiro (foto: Divulgação / Polícia Civil)

Dinheiro. Essa teria sido a motivação de Ellen Federizzi para a morte do marido, o policial militar Rodrigo Federizzi, em Curitiba. A mulher admitiu isso em depoimento ao delegado Fábio Amaro na noite desta quinta-feira (26), horas após a reconstituição do assassinato. Parte do depoimento foi divulgado nesta sexta-feira (27), pela Polícia Civil do Paraná.

Pelo depoimento, Ellen admitiu que gastou R$ 50 mil em compras e em apostas de loteria. Esse dinheiro compunha as economias do casal. A mulher disse ainda que, por causa de dinheiro, chegou a forjar um sequestro para enganar o marido, mas que acabou gastando o dinheiro do resgate. A reação de Rodrigo Federizzi ao saber da verdade não teria agradado a esposa.

Amaro afirmou que a polícia desconfiava que a motivação do crime era dinheiro, e não uma discussão familiar. Segundo ele, Federizzi estaria cobrando a mulher por causa do dinheiro desaparecido. Os policiais ainda investigam se o dinheiro foi mesmo usado em apostas e compras, ou se foi repassado outras pessoas.

As investigações serão concluídas em duas semanas. Acusada pelo crime, Ellen vai ser indiciada por homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. O advogado dela não se manifestou.

O crime aconteceu em 28 de julho. O corpo dele foi encontrado 16 dias depois. Ellen foi presa em 10 de agosto, após uma perícia realizada pela polícia ter encontrado manchas de sangue no apartamento do casal. No dia 15, ela confessou que matou o marido e que mutilou o corpo.