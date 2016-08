Haddad evita comentar julgamento de Dilma em evento com militantes do PT

GABRIELA TERENZI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em evento com a militância do PT neste sábado (27), o prefeito Fernando Haddad fez discurso de 30 minutos em que não abordou o julgamento da presidente Dilma Rousseff no Senado, que começou na quinta (25) e segue neste sábado (27). Apesar de evitar falar de temas nacionais, o petista repetiu a fala de que o governo de Michel Temer (PMDB) vai retirar direitos do trabalhador e de que "teme pela Constituição de 1988". Antes dele, discursou o deputado federal Vicente Cândido (PT-SP), apresentado como um importante defensor da presidente em Brasília. Na sequência, um candidato a vereador falou na importância da militância para recuperar a imagem do PT. Gritos de "Fora, Temer" e "Fica, Dilma" foram entoados pela plateia, estimulada pelos organizadores do evento no Sindicato dos Químicos. CONTINUIDADE Haddad pediu ajuda à militância para divulgar seus feitos durante o mandato. "Só contamos com o apoio de uma rádio na cidade: a rádio peão." Após enumerar obras feitas em sua gestão, disse que a cidade precisa de continuidade. Acabou fazendo um elogio a duas de suas oponentes na corrida pela Prefeitura de São Paulo. "Toda vez que São Paulo tem a oportunidade de dar continuidade a um projeto interessante, põe no lugar da gente um pessoal que faz muito pior. Tinha a Erundina, daí veio o Maluf e Pita. Tinha a Marta, veio Serra e Kassab", disse. "E agora a Marta ainda se alia com o Kassab, um cara que quase destruiu o que a gente fez na gestão da Erundina e da Marta", emendou. Marta Suplicy (PMDB) e Luíza Erundina (PSOL), ex-prefeitas da capital paulista pelo PT, têm, respectivamente, 16% e 10% das intenções de voto na cidade, enquanto Haddad tem 8%, segundo a última pesquisa Datafolha PROMESSA O candidato do PT prometeu que toda a cidade terá iluminação de led em seu segundo mandato. "Nós vamos cuidar da questão da segurança. Toda a cidade de São Paulo vai estar com lâmpada led no meu segundo mandato. Não vai ter um bairro da cidade, uma rua, um escadão, uma viela que não tenha iluminação led", afirmou. A promessa faz parte da iniciativa "Caminho Seguro", proposta de Haddad para o segundo mandato que conta também com a instalação de câmeras na cidade em parceria com a USP.