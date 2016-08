Wilson fecha o gol e Coritiba arranca empate no Morumbi

Jogadores do Coritiba, na partida contra o São Paulo (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba empatou em 0 a 0 com o São Paulo, nesse domingo (dia 28) à tarde, no Estádio do Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 15º lugar, com 26 pontos – três acima da zona de rebaixamento. O São Paulo está na 11ª posição, com 28 pontos.

O grande destaque da partida foi o goleiro Wilson, do Coritiba, que fez oito defesas e evitou a vitória do São Paulo.

NOVO TÉCNICO

Esse foi o 5º jogo do Coritiba com o técnico Paulo Cesar Carpegiani, que soma agora 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

CRISE

O São Paulo vive uma crise. Tem agora uma vitória nos últimos dez jogos. E completou nesse domingo quatro partidas seguidas sem vencer.

ESCALAÇÕES

O Coritiba não tinha Kleber, Alan Santos, Carlinhos, Emerson Conceição e Kazim, todos em recuperação, além de Evandro (convocado para treinos com a seleção brasileira). Recém-recuperados de lesões, os meias Ruy e González não viajaram com o time para São Paulo. Carpegiani armou o time no esquema tático 4-2-3-1. A linha de três tinha Veiga (direita), Juan (centro) e Berola (esquerda). Os desfalques do São Paulo eram Rodrigo Caio, Bruno, Gilberto, Lucas Fernandes, Breno, Wellington, Ytalo e Renan Ribeiro. O time paulista também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O São Paulo marcou forte e avançado. Acuado, o Coritiba apelou para a bola longa e errou demais. Com esse cenário, o time paulista dominou o 1º tempo e teve três chances dentro da área. Também levou perigo em quatro bons chutes de fora da área. O Coxa pouco atacou nesse período.

MUDANÇAS

No intervalo, o Coxa fez uma substituição. Saiu o atacante Vinícius e entrou o velocista Iago. Neto Berola passou a jogar como atacante centralizado. Na linha de três, Iago ficou na direita e Veiga, na esquerda. Aos 31, o centroavante Ortega entrou no lugar de Berola. Aos 38, o volante João Paulo foi substituído pelo zagueiro Walisson Maia. Aos 15, o São Paulo trocou Michel Bastos por Luiz Araújo. Aos 27, saiu Kelvin e entrou Pedro.

SEGUNDO TEMPO

O cenário do 1º tempo foi mantido para a 2ª etapa. O São Paulo seguiu dominando e criando chances. Só não chegou ao gol porque o goleiro Wilson teve uma atuação quase perfeita. O Coxa teve uma boa chance, desperdiçada por Raphael Veiga.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 34% de posse de bola, 5 finalizações (1 certa) e nenhum escanteio. O São Paulo somou 15 finalizações (8 certas) e 13 escanteios. Os dados são do Whoscored.

SÃO PAULO 0 x 0 CORITIBA

São Paulo: Denis; Buffarini, Lyanco, Maicon e Mena; Thiago Mendes, Hudson, Kelvin (Pedro), Cueva e Michel Bastos (Luiz Araújo); Andrés Chávez. Técnico: Ricardo Gomes

Coritiba: Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Benítez; Edinho, João Paulo (Walisson Maia), Raphal Veiga, Juan e Neto Berola (Ortega); Vinícius (Iago). Técnico: Carpegiani

Cartões amarelos: Buffarini, Mena (S). Edinho (C).

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Público: 7.836 total

Local: Morumbi

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

5 – Raphael Veiga cruza da direita. Neto Berola tenta de primeira. A bola vai sobre o gol.

9 – Michel Bastos chuta de fora da área. Wilson segura.

11 – Kelvin passa por Benítez e chuta cruzado. Wilson segura.

21 – Cueva recebe na meia-lua e chuta. A bola passa perto, ao lado.

27 – Michel Bastos cruza rasteiro. Chávez entra livre, se atira de carrinho e chuta para fora, com o gol vazio.

30 – Thiago Mendes chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

37 – Vinícius passa por dois, entra na área e cruza rasteiro. Raphael Veiga quase alcança.

41 – Chávez chuta de fora da área. A bola passa perto.

43 – Juninho erra passe na defesa. Cueva toca para Chávez, na cara do gol. Ele chuta fraco e Wilson salva.

Segundo tempo

5 – Chávez chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

7 – Raphael Veiga cruza da esquerda. Neto Berola, livre, cabeceia para fora.

15 – Chávez chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

18 – Juan cruza rasteiro. Raphael Veiga, na cara do gol, chuta rasteiro. O goleiro salva.

20 – Araújo cruza. Chávez cabeceia no canto. Wilson espalma.

28 – Araújo chuta de fora da área. Wilson espalma no canto.

32 – Thiago Mendes chuta no cantinho. Wilson defende.