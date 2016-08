TVs, ao vivo, escancaram a falta de educação dos políticos

A partir do funcionamento da TV Senado, além de outras que permitem ao cidadão a possibilidade de acompanhar, em tempo real, as atividades legislativas, tornou-se possível observar de perto o andamento de todo e qualquer processo, assim como o modus operandi dos representantes do povo no cumprimento das suas funções. Foi assim, com a multiplicação da audiência em ocasiões anteriores, entre as principais o Mensalão e Petrolão, como agora no impeachment da presidente Dilma. Ontem, na presença dela, percebeu-se comportamento um pouco diferente em relação às sessões anteriores da mesma ação. Nos outrosdias, mesmo diante de testemunhas de acusação e defesa, com depoimentos esclarecedores para o conjunto da sociedade, como parece prática comum naquela casa, o que se viu é que alguns dos ilustres senadores conversavam entre eles ou falavam ao celular, riam de alguma piada, cochilavam ou se mantinham em contato com o terceiro grau. Clodovil, quando foi deputado federal, usando o púlpito da Câmara Federal pela primeira vez, falando sobre isso, chamou a todos de mal-educados. Isso foi em 2006. Passaram-se dez anos e parece que nada mudou.

TV Tudo

Faltava essa

Em São Paulo, existe uma rádio transmitindo em castelhano, com programação diversificada, mas destinando boa parte do seu tempo a um pastor. Chama atenção o preparo físico dele. Como a mesma empolgação o tempo todo, ele fala ou prega quase três horas sem parar.

Nova data

O GNT mudou a estreia do “Minha Estupidez”, programa da Fernanda Torres. A que está valendo agora é 14 de novembro. Além de entrevistas com intelectuais, também haverá espaço para dramaturgia.

Espaço especial

Os intervalos comerciais do SBT passaram a ser contemplados com uma ação da “Mr. Bey”, que vem a ser uma grande empresa de sobremesas, com produtos reconhecidamente muito bons. E que pertence a Marcelo Beyruti, marido da Daniela.

Canseira

Aguinaldo Silva retornou no sábado ao Brasil, depois de mais uma temporada em Portugal. Na volta, tomou uma canseira de três horas em pé, antes de embarcar no voo da TAP, por causa da greve dos agentes de segurança, em operação padrão, no raio X.

Belo espetáculo

O SBT lotou o ginásio do Ibirapuera, nos quatro shows de “Cúmplices de um resgate”, entre sábado e domingo. O espetáculo, muito bonito e com direção de Michael Ukstin, será aproveitado no último capítulo da novela e também transformado em especial do final de ano.

Alvoroçados

Assim como os jogadores de futebol em sua maioria, são raras as exceções entre atores e atrizes que hoje não têm um empresário ou agente cuidando dos seus interesses. Em comum, todos se comportam como donos da vida de cada um deles.

Sala de espera

Hoje, como complemento ao assunto acima, é curioso observar o intenso movimento desses agentes na Record, no momento da escalação de duas novelas. Todos, acompanhados de suas pastas e suas inúmeras ofertas.

Globo/divulgação



Próximo programa

Cláudia Leitte vai cantar “Shiver Down My Spine”, no “Tamanho Família”, domingo que vem, na Globo. Ísis Valverde é outra convidada do mesmo programa, comandado por Márcio Garcia.

Entrevista do Fausto

Foi marcada para a tarde desta terça-feira a entrevista do Fausto Silva ao “Programa do Jô”, confirmando o que os dois haviam combinado em recente encontro social. A Globo ainda não informa o dia que irá ao ar. Pode ser entre quinta e segunda.

Chegando ao fim

A Bandeirantes encerra nesta quarta-feira o período de inscrições para o “Masterchef Profissionais”, que estreia em outubro. O canal ainda não informa o número de participantes, mas, definiu que, em vez de 9, serão 11 episódios.

Bate – Rebate

A Globo anunciou ontem um contrato de longo prazo com a Warner Bros., ex-parceira do SBT, para exibição de filmes e séries na TV aberta

Avanço: agora vai ter Wi-Fi exclusivo na redação do SBT, mas só em São Paulo e com muito atraso em relação às outras emissoras...

... Resultado de uma briga que vinha de anos.

Giovanna Antonelli tem se comportado como irmã mais velha de todo elenco de “Sol Nascente”...

... Aos estreantes, por exemplo, têm procurado passar um pouco da sua experiência.

Em São Paulo, segundo o Kantar Ibope, a primeira semana da minissérie “Justiça”, na Globo, registrou 28 de média, com 44% de participação...

... Um acréscimo de 6 pontos ou 27% em relação à faixa anterior, de junho e julho...

... No Rio, a mesma “Justiça” foi ainda melhor, com 30 pontos e 49% de participação. Foram 5 a mais ou 20% acima da faixa.

O aniversário da cantora mexicana Lucero foi comemorado ontem aqui no Brasil...

... Isto por força das gravações da novela “Carinha de Anjo” e do especial realizado no Ibirapuera.

C´est fini

A série “Carcereiros”, uma parceria Globo e Gullane Filmes, com gravações em São Paulo a partir de outubro e estreia em janeiro, vai apresentar várias caras novas em seus 12 episódios. Esta é uma das propostas importantes do programa. Cada capítulo terá uma história diferente, sob a direção de José Eduardo Belmonte. Domingos Montagner e JB de Oliveira, que não é o Boninho, já estão confirmados na história, baseada em livro de Drauzio Varella.

