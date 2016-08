Homem se joga do 17º andar de fórum em SP com criança no colo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem se jogou com uma menina de cinco anos no colo do 17º andar do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda (zona oeste de São Paulo), por volta das 11h desta segunda-feira (29). Os dois, que não tiveram seus nomes divulgados pela polícia, morreram no local.

O prédio foi evacuado depois das mortes, e todas as audiências que estavam agendadas para esta segunda-feira no fórum foram suspensas, assim como os prazos processuais. O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) diz que os atendimentos serão retomados nesta terça (30). O delegado titular do 23º DP (Perdizes), Lupércio Dimov, responsável pela investigação do caso, diz que a criança que morreu era filha do homem que se jogou do edifício. Antes de se matar, ele enviou uma mensagem à namorada se despedindo e dizendo que iria acabar com a própria vida.

Segundo Dimon, ele também escreveu uma carta de despedida. A polícia não informou as suspeitas para a motivação do suicídio. O homem não havia ido ao prédio participar de audiência nem tinha compromissos agendados no fórum trabalhista, segundo os investigadores. O local já registrou outros dois suicídios neste ano.