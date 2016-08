Campeonato Mundial de Arremesso de Celular terá várias novidades

A 9ª edição do Campeonato Sul-Americano de Arremesso Celular apresentará várias novidades, além do próprio atrativo em si, que inclui o 8º Torneio de Arremesso de Notebook, o 3º mutirão da saúde e o 6º Mutirão de Coleta de Resíduos Eletrônicos. A programação marcada para 30 de outubro, no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu, no Paraná, prevê apresentação de slackline, em parceria com a Associação Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia (Adere), montagem de robôs para crianças, pela Centro Maker, recreação para crianças e adestramento de animais pela Guarda Municipal, entre outras iniciativas. Outras mostras estão sendo confirmadas. O evento tem o apoio da Itaipu Binacional.

Com caráter beneficente, como já é tradição, este ano a organização pretende arrecadar mais de sete toneladas de alimentos. Os donativos são repassados todos os anos para entidades beneficentes indicadas pelos organizadores. A primeira reunião para a realização dos torneios ocorreu na quinta-feira (25), na sede do Sindhotéis, com os integrantes da Aresf, Sindhotéis, Lions Club Foz do Iguaçu Cataratas, Rotary Club Foz do Iguaçu Cataratas, ONG Façamos e a empresa Irmãos Krefta.

A edição deste ano pega carona na valorização do esporte com o sucesso da olimpíada no Brasil e do segundo Itaipu Ironman 70.3 Brasil Paraguay, em território binacional, com a prova mais inclusiva das três edições realizadas na Itaipu, duas delas totalmente dentro da usina. A etapa 2016 teve a participação, pela primeira vez, de um cadeirante, recorde de participantes da empresa, 20, incluindo quatro paraguaios e um empregado do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e de uma nova marca para a prova.

2015

Em 2015, a 8ª edição do Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular e a 7ª edição Mundial de Arremesso de Notebook, ocorreram no dia 20 de setembro. Dois recordes foram quebrados, na prova e fora dela. A competição feminina teve uma nova marca e foram arrecadadas 7,3 toneladas de alimentos – o maior volume já angariado em toda a história do evento. Os donativos foram entregue às famílias da região do Porto Meira que haviam sido atingidas por uma forte chuva de granizo, no dia 7 de setembro.

A veterana em arremessos, a tenente do Corpo de Bombeiros Janaina Fagundes bateu recorde mundial ao atingir 58,05 metros, 18 a mais que a segunda colocada. Só de lixo eletrônico foram arrecadados 600 quilos, entre celulares, notebooks, computadores e televisões. Em todas as edições foram 27 toneladas.