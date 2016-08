Setembro tem 2ª etapa do Curitiba Improvisa

(foto: Divulgação)

Curitiba Improvisa é uma iniciativa do grupo Antropofocus, e realizado sem o financiamento de leis de incentivo, que nasceu da vontade de trazer a Curitiba grandes nomes do improviso nacional e internacional e promover uma reflexão sobre as possibilidades dentro do improviso. É um festival com configuração diferenciada dos eventos culturais já conhecidos da cidade. Ele é dividido em 3 etapas no decorrer do ano. A primeira delas aconteceu no Teatro Regina Vogue em maio, e a segunda etapa será realizada de 02 a 04 de setembro no Teatro Barracão Encena.

Em cada etapa o Curitiba Improvisa convida um improvisador e/ou grupo que pesquisa e trabalha com improvisação, para se apresentar juntamente com o Antropofocus. Assim o público poderá ver, a cada edição, diferentes formatos de improvisação, já conhecidos em outros países, e por aqui ainda pouco difundindo.

Para a segunda etapa o Antropofocus convidou Adriana Ospina - mestre colombiana em improvisação e integrante da Cia Accion Impro da Colombia e Rafael Pimenta, improvisador formado pelo Diplomado Internacional de Improvisação da Universidade El Bosque, de Bogotá – Colômbia, e que atua na Cia do Quintal em São Paulo.

Esses convidados juntamente com o elenco do Antropofocus, formado por Andrei Moscheto, Anne Celli, Edran Mariano Marcelo Rodrigues e Kauê Persona, irão apresentar três espetáculos de improvisação. A cada noite, um novo formato será apresentado.

A programação do CURITIBA IMPROVISA – 2ª etapa é composta, além das apresentações, por cursos, encontros entre artistas convidados e grupos locais e bate-papos após as apresentações. Abaixo a programação completa.

Um festival de improvisação feito pelo Antropofocus

O Antropofocus trabalha com comédia e improvisação desde seu início, no ano 2000. O objetivo sempre foi ampliar a forma de comunicar com o público, inovar espetáculos de comédia deixando de lado o uso do que é comumente considerado engraçado (palavrões, misoginia, clichês racistas) e pesquisar novas formas de improvisar – tanto para criar espetáculos como para improvisações ao vivo, usando sugestões da plateia.

Desde o início o grupo mantém pontes de intercâmbio com improvisadores e comediantes por todo o Brasil, mas foi depois que o diretor do grupo, Andrei Moscheto, viajou para o Canadá para estudar improvisação com Keith Johnstone (um dos mais famosos professores de improvisação do mundo, criador de formatos de improvisação que estão em todos os continentes) que o Antropofocus passou a trazer para a cidade vários desses profissionais: Frank Totino (Canadá), ShawnKinley (Canadá), Omar Argentino (Argentina/Espanha), Gustavo Miranda (Colômbia); do Brasil: Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi, Elídio Santana, Marcio Ballas, Edú Nunes, Guilherme Tomé, Allan Benatti.

Agora, apostando no formato de um novo festival, o Antropofocus espera chamar a atenção para as possibilidades infinitas que a improvisação pode criar, fomentando o público e os artistas locais com interesse nessa arte.

PROGRAMAÇÃO DOS ESPETÁCULOS

Espetáculo: ONDE ESTÁ HAROLD? (direção Andrei Moscheto - Curitiba)

Dia 02 de setembro, sexta, às 20h30 – Teatro Barracão Encena

Espetáculo: MÍNIMAS (direção Adriana Ospina - Colombia)

Dia 03 de setembro, sábado, às 20h30 – Teatro Barracão Encena

Espetáculo: DIA QUALQUER (direção Rafael Pimenta – São Paulo)

Dia 04 de setembro, domingo, às 19h00 – Teatro Barracão Encena