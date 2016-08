Obras mitigadoras deixam trânsito lento em trechos de ruas no Portão

Foram iniciadas nesta segunda-feira (29), no bairro Portão, obras que fazem parte de medidas mitigadoras de uma nova ampliação do Shopping Total.

Nos próximos 75 dias, serão realizadas melhorias na Rua Itatiaia, entre a Av. República Argentina e a Rua Dr. João Tobias Pinto Rebelo, e na Rua Itacolomi/Rua Orlando Padilha dos Santos, entre R. Dr. João Tobias Pinto Rebelo e a Av. República Argentina, com trabalhos de drenagem, fresagem e recape do pavimento. As obras acontecem sempre entre 9h e 17 horas, com bloqueio parcial de meia pista.

Na sequência, haverá a implantação de nova sinalização horizontal (pinturas) e vertical (placas e semáforos) na região.

Com as obras, o trânsito deverá ficar lento nas ruas envolvidas e os motoristas deverão ficar atentos ao circular pela região, buscando caminhos alternativos sempre que possível. A sinalização na região é da empresa responsável pela obra.