(foto: Franklin de Freitas)

A Assembleia Legislativa promoveu ontem um pregão para contratação de uma empresa para fornecimento e instalação de sistema de climatização tipo VRF (Variable Refrigerant Flow). O valor máximo do pregão é de R$ 390 mil por um contrato de um ano. Segundo o edital, trata-se de uma “de ampliação e interligação com sistema de ar condicionado VRF já existente”, por isso, os equipamentos devem ser da marca Hitachi.

Ritmo

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), confirmou ontem que a partir da semana que vem a Casa vai adotar a semana de dois dias de trabalho, em função das eleições municipais. As sessões passarão a acontecer apenas às segundas e terças-feiras, para liberar os parlamentares para a campanha em suas bases eleitorais. Desde o mês de julho, a Assembleia já vinha antecipando as sessões das quartas-feiras para o período da manhã.

Pacote

A Assembleia realiza hoje uma audiência pública para debater o novo pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo Beto Richa (PSDB). Entre as medidas propostas está a autorização para a venda de ações da Copel e Sanepar e imóveis de empresas públicas sem prévia autorização dos deputados estaduais, além da criação de taxas para empresas pelo uso e exploração de Recursos Hídricos e Recursos Minerais.

Compromisso

Em reunião com representantes de entidades do setor produtivo, o governador Beto Richa (PSDB) se comprometeu a alterar o texto do pacote para deixar claro que as medidas não vão impactar empresas ou consumidores paranaenses. A intenção é explicitar que a nova taxa sobre uso de recursos hídricos só incindirá sobre energia elétrica excedente exportada para outros estados. Já no caso dos minérios, a isenção deve ser expandida a uma série de produtos que são amplamente utilizados na construção civil e na agricultura.

Ineficiência

O candidato do PMDB à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Requião Filho, destacou ontem que o Ranking de Eficiência dos Municípios publicado pelo jornal Folha de São Paulo coloca Curitiba em 1.212º lugar. “Isto não é orgulho pra ninguém. Mostra que temos razão quando dizemos que Curitiba é ineficiente, que tem comissionados demais sugando a arrecadação da prefeitura, enquanto não consegue sequer organizar as filas para atendimento nos postos de saúde, tampouco garantir segurança, ou oferecer um transporte coletivo decente para a população. Curitiba não está satisfeita e precisa coragem para mudar”, afirmou.

Ibope

O juiz João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, da 1ª zona eleitoral de Curitiba, determinou que o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) tenha acesso às planilhas e relatórios da pesquisa Ibope divulgada na última semana, sob o registro PR-04300/2016. Pela decisão, o partido do candidato a prefeito Ademar Pereira terá acesso e poderá fazer o exame aleatório de planilhas, mapas e equivalentes, assim como todos os questionários preenchidos pelos pesquisadores. De acordo com o registro da pesquisa, o Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Devolução

O ex-prefeito de Turvo (região Central), Antônio Marcos Seguro, foi condenado pelo Tribunal de Contas a devolver R$ 229,798 mil aos cofres do Estado e pagar multas que totalizam R$ 24,4 mil. O motivo foram irregularidades nas contas de convênio firmado, em 2012, com a Secretaria de Estado da Educação, para transporte escolar.