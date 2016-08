Este final de semana revi o filme Naufrago, eu já tinha gostado quando o vi pela primeira vez no cinema, mas essa segunda vez em casa pude observar alguns detalhes que podem fazer da história uma reflexão do comportamento moderno, da loucura do tempo em que vivemos, onde trabalho é mais importante do que qualquer outro bem, principalmente sobre valores como família, desde avós, pais, maridos e filhos até amigos; a igreja, nossos hobbies, tudo isso no dia de hoje acaba ficando não em segundo, mas em último plano e que temos que nos adaptar queiramos ou não.

Quando Noland, o personagem de Tom Hanks, está discursando para um grupo de funcionários russos, sobre a obsessão pela redução do tempo perdido ele expressa: “O tempo nos controla sem piedade”, não importa o que aconteça, se estamos bem ou mau, ele se atravessa sobre nossas vidas particulares, fazendo com que o tempo no trabalho seja mais importante do que qualquer outro tempo fora dele, que devemos estar à disposição não 8 ou 12 horas, mas sim 24 horas para nossa única obrigação que é cumprir a missão, isto fica bem evidenciado pela quantidade de vezes que aparecem relógios no início do filme. Sendo que o ápice do capitalismo selvagem é quando no jantar de Natal, Noland e sua noiva sentem-se impotentes diante do chamado da FedEx, convocando-o para o trabalho, demonstrando como somos controlados pelo sistema capitalista, onde: “Tempo é dinheiro”, .....



O acidente mudou completamente a vida de Noland, lá naquela ilha paradisíaca nas águas do pacífico sul ele ficou por quatro anos e teve que descobrir, talvez da maneira mais difícil, de que tempo não é dinheiro, que tempo é vida, descobriu o verdadeiro valor da saudade, teve que voltar às origens da vida, onde as necessidades básicas representam à sobrevivência, onde dinheiro não compra amigos e não mata a saudade e um jantar em família simplesmente não tem preço!!

Ele construiu uma jangada para sair da ilha e voltar para o mundo moderno, mas com certeza nunca mais será o mesmo. Tenho certeza de que o lema dele não será mais “Time is money................”!!!!

Um grande abraço e boa semana.



Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “APENAS BOAS INTENÇÕES NÃO BASTAM”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas. Site: www.milleo.com.br