Chacina deixa quatro mortos em Minas, entre eles um bebê

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três adultos e um bebê de sete meses foram mortos a tiros em uma casa no bairro São Luiz, em Betim (região Metropolitana de Belo Horizonte), por volta das 20h de segunda-feira (29). Os assassinos invadiram uma festa infantil que acontecia em uma casa na rua Antônio Dias. Eles dispararam vários tiros contra as pessoas que estavam no local. Um homem foi atingido por ao menos sete tiros e morreu no local. Outros três adultos e um bebê ficaram feridos e foram levados ao Hospital Jardim Teresópolis. O bebê e dois adultos não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma mulher baleada no pé foi medicada no hospital e liberada. Segundo a Polícia Militar, as pessoas que estavam na festa não souberam informar sobre os assassinos e o que teria motivado o crime. O caso será registrado no 8ª DP (Boa Vista). Nenhum suspeito do crime foi preso.