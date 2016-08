Pais pedem que loja deixe de vender camisetas consideradas sexistas

(foto: Reprodução/Old Navy)

Pais americanos estão pedindo que a loja de roupas Old Navy deixe de vender dois modelos da linha de camisetas do filme Ghostbusters, pois consideram as peças sexistas. As informações são do O Globo.

A reclamação de alguns pais é que a versão feminina possui a frase “em treinamento”, que não está presente na versão para meninos. Além disso, eles também reclamam de que o modelo para meninas é rosa, enquanto a versão para garotos é cinza.

Os pais também se queixam da diferença de preço entre as peças, a versão para meninos custa $ 6,40 enquanto a das meninas custa $ 7,45. A loja se defendeu dizendo que a versão feminina é mais cara, pois possui mangas compridas.

Até o momento a Old Navy continua vendendo as camisetas normalmente em seu site.