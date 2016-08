Curitiba tem show de rock para crianças neste sábado

(foto: Natalie Lira/Divulgação)

O grupo Rockids, formado somente por mulheres, diverte o público com o som eletrizante da guitarra em versões para os pequenos. No show Clássicos do Rock para Crianças os grandes sucessos dos Beatles, Rita Lee, Elvis Presley, David Bowie, Cindy Lauper e Raul Seixas são apresentados em um show lúdico, interativo e muito animado, que resgata a importância do rock para a história da música.O espetáculo acontece neste sábado (3/9), às 16h, no Teatro Regina Vogue (piso L2).

Mágicos, palhaços e acrobatas

Quem busca muita gargalhada, não pode perder o espetáculo Pololos, que apresenta a divertida disputa por atenção de Caxias e Jujuba, um casal atrapalhado que tenta mostrar ao público todas as suas habilidades circenses. Em meio a malabares, acrobacias, música e brincadeiras, eles descobrem juntos que compartilhar pode ser bem mais divertido. A atração acontece neste sábado (3/9), às 16h, com entrada franca, pois faz parte da programação do Faz de Conta, projeto do Shopping Estação que promove espetáculos gratuitos.

No Teatro de Bonecos Dr. Botica (piso L1), os palhaços Gengibre, Pimenta e Linguiça transformam um carrinho de catadores de materiais recicláveis em um picadeiro, misturando circo e teatro de bonecos. A peça acontece no sábado (3/9) e domingo (4/9), às 13h, 15h e 19h.

A feira Letrinha também preparou uma programação especial, inspirada nos universo do circo. Neste sábado (3/9) e domingo (4/9), às 15h, os números clássicos dos picadeiros, com esquetes de mágicos e malabares serão apresentados em pocket shows interativos. A feira está localizada no piso L1, ao lado do Museu Ferroviário. Quem passar por lá, pode aproveitar para conferir os livros infantis à venda, a partir de R$ 3.

Cama elástica gigante

Para os que procuram adrenalina, a dica é se divertir na Arena Jump, a maior cama elástica de Curitiba, com mais de 25 trampolins interconectados. Na área Open Jump, adultos e crianças a partir de seis anos podem brincar juntos e praticar os saltos mais criativos e radicais. No Espaço Kids, crianças a partir de dois anos podem pular em trampolins especiais e em uma grande piscina de espuma, com monitoras que orientam e interagem, garantindo uma brincadeira segura e inesquecível. A Arena Jump funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 11h às 20h.

Serviço

Rockids - Clássicos do Rock Para Crianças

Sábado (3/9) às 16h;

Teatro Regina Vogue (piso L1);

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia);

www.teatroreginavogue.com.br.

Faz de Conta - Espetáculo Circense Pololos

Sábado (3/9) às 16h;

Espaço Faz de Conta (piso L1);

Gratuito.

Na lona com Gengibre, Pimenta e Linguiça

Sábado (3/9) e domingo (4/9) às 13h, 15h e 17h;

Teatro de Bonecos Dr. Botica (piso L1);

R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia)

Pocket show circense

Sábado (3/9) e domingo (4/9), às 15h;

Feira Letrinha, na praça de Eventos do Shopping Estação (piso L1);

Gratuito.

Arena Jump

De segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 11h às 20h;

R$ 20 por 15 minutos, ou R$ 30 por 30 minutos.

*estudantes pagam meia-entrada, de segunda à quinta-feira, das 11h às 18h.

Praça de Eventos do Shopping Estação (piso L1).