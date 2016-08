Campeão turco quer reeditar dupla Rhodolfo e Manoel

Manoel e Rhodolfo, em treino no CT do Caju, em 2010 (foto: Franklin de Freitas)

O Besiktas, atual campeão da Turquia, está perto de contratar o zagueiro Manoel, 26 anos. O jogador foi revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, que possui 50% dos direitos econômicos do atleta. O restante pertence ao Cruzeiro, atual clube do zagueiro.

O clube turco está disposto a pagar 6 milhões de euros pelo jogador. O Atlético receberia 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões).

Se a transferência for confirmada, Manoel vai jogar com o zagueiro Rhodolfo, 30 anos, outro atleta revelado na base do Atlético. Os dois formaram dupla de zaga no Brasileirão 2010, quando o time paranaense terminou em 5º lugar e por pouco não conseguiu uma vaga na Libertadores.

Rhodolfo foi comprado pelo São Paulo em 2010 por R$ 4,7 milhões. Em julho de 2015, o Besiktas pagou R$ 16 milhões pelo zagueiro.

Outros jogadores do Besiktas são o lateral-esquerdo Adriano (ex-Barcelona e Coritiba), o meia Anderson Talisca (ex-Benfica), o zagueiro Marcelo (ex-Hannover e Santos), o ponta português Quaresma (ex-Internazionale) e o atacante camaronês Aboubakar (ex-Porto).

O empresário de Manoel, Neco Cirne, explicou como está a negociação com o Besiktas. “O clube (Besiktas) está chegando perto do que a gente comentou. Então pode ser que a qualquer momento o clube diga que vai pagar o que o Manoel gostaria de ganhar. Aí vai ser uma briga entre o Atlético e o Cruzeiro pra ver o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo: se chegar uma proposta de 10 milhões chegando pelo Atlético, o Cruzeiro tem que vender. Vamos supor que chegaram com esse valor pro Gilvan, e ele não quis vender. Esse mesmo clube procurou o Atlético. Aí o Petraglia (Mário Celso, presidente do conselho deliberativo do Atlético), com esse documento, vai atrás do Cruzeiro dizendo que tem que vender, porque chegou ao valor”, disse, para o Globoesporte.com.