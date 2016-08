Flamengo tem força máxima para sobreviver na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Goleado por 4 a 2 na partida de ida, em Florianópolis, o Flamengo precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença sobre o Figueirense para se manter vivo na Copa Sul-Americana. A partida decisiva acontece nesta quarta-feira (31), às 21h45, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O time rubro-negro chegou nesta terça ao Espírito Santo. Precisando de um resultado positivo após o tropeço da equipe mista em Santa Catarina, o técnico Zé Ricardo deverá usar força máxima no jogo de volta. “É uma partida que será iniciada com placar adverso e com as dificuldades que a equipe do Figueirense impõe. Temos consciência do que precisamos fazer e o quanto será difícil. Precisamos ser intensos, mas também inteligentes. Se tivermos equilíbrio ofensivo e aproveitarmos nossas oportunidades, temos condições de reverter esse placar. Os atletas estão conscientes e sabem da importância dessa partida”, afirmou o treinador. Com Guerrero na seleção peruana, caberá novamente a Leandro Damião a função de centroavante no Fla. No meio, o armador Diego está confirmado para o duelo contra os catarinenses. E ambos foram elogiados por Zé Ricardo. “A maioria dos jogadores que voltam ao Brasil após muito tempo atuando no exterior necessitam de um tempo para se readaptarem ao futebol daqui. Não botamos nenhum tipo de pressão neles para jogarem bem e definirem as partidas, ao mesmo tempo que fomos passando confiança para eles. Temos um grupo muito bom de trabalhar, que gosta de estar em campo tanto nas partidas quanto nos treinos. Isso facilitou muito na adaptação deles. Ambos vieram para cá de peito aberto, e essa química está dando certo”, declarou o treinador. Se fazer gols é vital para conseguir a classificação, não sofrê-los também é fundamental para o Flamengo. Se o Figueirense marcar duas vezes, por exemplo, só restará ao Flamengo balançar as redes quatro vezes para levar a decisão por pênaltis ou então golear por diferença superior a três tentos para ficar com a vaga. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Rafael Vaz, Réver e Jorge; Márcio Araújo, William Arão e Diego; Gabriel (Mancuello), Everton e Leandro Damião. T.: Zé Ricardo FIGUEIRENSE Gatito Fernandez; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Ferrugem (Renato), Jackson Caucaia, Elicarlos e Dodô; Rafael Moura e Lins (Carlos Alberto). T.: Tuca Guimarães Estádio: Kléber Andrade, em Cariacica (ES) Horário: 21h45 Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguai)