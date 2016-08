MAC ganhará duas novas exposições

Abrem amanhã, às 17h, as exposições Gravuras – poéticas e técnicas diversas e Daniel Duda - Vídeos e outros objetos digitais no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR). A entrada é gratuita.



A exposição Gravuras – poéticas e técnicas diversas tem origem em um segmento de obras do acervo e apresenta, de forma didática, a técnica e o início da gravura de arte no Brasil e no Paraná. A mostra reúne gravuras de artistas expressivos de renome nacional como: Poty Lazzarotto, Darel Valença, Lívio Abramo, Orlando da Silva, Renina Katz, Fayga Ostrower, Gilvan Samico, Newton Cavalcanti, Violeta Franco, Fernando Calderari, Danúbio Gonçalves, Uiara Bartira, Denise Roman, Mazé Mendes, Paul Garfunkel, Domicio Pedroso, Juliane Fuganti, Guita Soifer, Tomie Ohtake, Jussara Age, Carlos Eduardo Zimmermann, Francisco Stockinger, Zoravia Bettiol, Elvo Benito Damo, Cícero Dias, Volpi, Marcelo Grassmann, entre outros.



SERVIÇO:

O quê: Novas exposições no MAC-PR: Gravuras – Poéticas e Técnicas diversas - mostra do acervo | Daniel Duda - Vídeos e outros objetos digitais.

Quando: Abertura: 1º de setembro de 2016, às 17h

Quanto: Entrada gratuita

Museu de Arte Contemporânea do Paraná

Rua Desembargador Westphalen, 16. Curitiba – PR.

Aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 16h.

Agendamento (41) 3323-5265.