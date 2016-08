Após polêmicas, Trump se reunirá com Peña Nieto no México nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, aceitou convite do presidente do México, Enrique Peña Nieto, e visitará o país vizinho nesta quarta-feira (31). Ele se reunirá com Peña Nieto após causar polêmica com os mexicanos. Uma de suas propostas de campanha era construir um muro na fronteira dos países e cobrar a conta dos vizinhos. Trump também já chamou os mexicanos de estupradores e criminosos. Em um canal oficial, Trump deu a entender que voltará a fazer ataques ao México em um discurso sobre imigração previsto para Phoenix, no Arizona (Estado que faz fronteira com o México), às 22h de Brasília desta quarta-feira (31). "Desde o primeiro dia eu disse que construiria um grande muro na fronteira sul, e muito mais. Parem com a imigração ilegal. Acompanhem na quarta!", diz a mensagem. À época em que Trump lançou a proposta do muro, Peña Nieto o comparou ao ditador Adolf Hitler: "Esse seu tom estridente nos faz lembrar dos riscos do populismo, dos que propõem soluções fáceis para problemas complicados. Houve episódios da história em que expressões dessa retórica estridente levaram a cenários fatídicos. Foi assim que chegaram Mussolini e Hitler ao poder." Agora, com o convite para visitar o México, Peña Nieto deve tentar uma abordagem mais construtiva com Trump. A democrata Hillary Clinton também recebeu convite de Peña Nieto, mas ainda não deu resposta.