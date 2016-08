Justiça americana libera jovem detida por viajar sozinha para voltar ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A adolescente brasileira de 16 anos, Anna Stéfane Radeck, foi liberada nesta terça-feira (30) pela Justiça norte-americana para voltar ao Brasil. Ao declarar Anna Stéfane livre para embarcar para o Brasil, a Justiça informou que ela pode voltar ao país quando e quantas vezes quiser. A jovem ficou 20 dias detida em um abrigo para menores em Chicago, nos EUA, depois de tentar entrar sozinha no país para visitar uma tia que mora em Orlando, na Flórida. A adolescente foi apreendida no aeroporto de Detroit do dia 11 de agosto, quando realizava uma conexão de voo para Detroit. Ela foi questionada por autoridades de imigração sobre estar viajando desacompanhada de um adulto. Depois de passar dez horas em uma sala no aeroporto, ela foi transferida para o abrigo em Chicago.

A enfermeira Liliane Carvalho, mãe da adolescente, chegou aos Estados Unidos cinco dias depois da detenção da filha, para tentar liberá-la, mas disse que não foi autorizada a entrar no abrigo nem foi informada do motivo da detenção. Segundo a enfermeira, Anna Stéfane tinha autorização dos pais para viajar sozinha. Em Chicago, Liliane ficou hospedada na casa de um pastor da Igreja Adventista. A mãe ressalta que o lugar é higiênico, mas a adolescente é obrigada a usar um uniforme no local. Seu contato com Anna Stéfane se resumiu a uma conversa por telefone, quando Liliane ainda estava no Brasil, e um encontro pessoal, há duas semanas, que durou uma hora, com a menina escoltada por autoridades da imigração.