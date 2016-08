Jô Soares vira troféu em disputa pelos programas de entrevista

A anunciada aposentadoria do “Jô”, confirmada para dezembro próximo, já começa a alvoroçar a vida de muitos outros programas dentro e fora da Globo. Retribuir a entrevista do Fausto Silva está entre as possibilidades. A quatro meses da sua despedida, são muitos os pedidos e não há nenhuma decisão, pelo menos até agora, se algum deles será aceito. Curioso é que, entre os principais interessados, a produção do Fábio Porchat, da Record, é a que mais tem trabalhado e insistido em cima disso, algo que só poderá acontecer, e se assim o Jô desejar, a partir do ano que vem, quando encerrar seu compromisso com a Globo. A disputa sobre quem terá essa primazia, naturalmente, chama a atenção, mas muito maior do que ela é a expectativa sobre o próximo passo do Jô. Qual será o seu futuro? Em todas as suas manifestações, inclusive para este que vos fala, ele deixou claro que o seu desejo nunca foi parar. Tem muitos projetos e sempre esteve aberto a eles.

Confronto

Na noite desta quinta, enquanto Marcelo Adnet terá Cauã Reymond como seu convidado na Globo, Fábio Porchat vai apresentar Sonia Abrão e MC Gui na Record. Como estratégia, a programação do SBT tem evitado, na medida do possível, colocar Danilo Gentili nessa zona de enfrentamento.

Está com tempo

Interessante verificar a preocupação e ameaças do São Paulo ao ator Henri Castelli, com o que ele disse ou deixou de dizer. Quem vê, deve imaginar que o clube, na pindaíba que se encontra, não tem mais nenhum outro problema para resolver.

Troca a pilha

A Band, com o entusiasmo de sempre, estreou o “X Factor”. Pode dar certo, só que programas do tipo dependem muito dos jurados. O bom desempenho de cada um. Rick Bonadio tem estrada nisso, mas o tipo “tô nem aí” do Paulo Miklos e Di Ferrero não funcionou. Nem convenceu.

Confirmando

Ontem, foi confirmada a saída de João Pedro Paes Leme da direção executiva de esportes da Rede Globo. Ele está de mudança para os Estados Unidos, onde vai tocar projetos particulares. Renato Ribeiro, repórter e que coordenou os trabalhos dos dois últimos mundiais de futebol e Olimpíada no Rio, passa a desempenhar as suas funções.

Coincidência

A Globo agora tem dois Renato Ribeiro no comando do departamento de esportes. Um, o Renato, que substituiu Luiz Fernando Lima na direção do departamento, e o Renato, que era repórter e agora entra no lugar do João Pedro.

Objeção

Esta santa coluna, em seu abre desta quarta-feira, também conhecido como ontem, disse que “A Lei do Amor” terá um dos maiores investimentos da Globo nas suas novelas. A emissora só não gostou dos “maiores” e contesta. Informa que será um investimento normal em se tratando de produções das 21 horas.

Começar de novo

Após o bom trabalho como Santo na primeira fase de “Velho Chico”, Renato Góes já começou a gravar “A Lei do Amor”. Agora, faz Gustavo, um personagem que vai se envolver com Salete, papel de Cláudia Raia. Estreia em outubro.

Diversificando

Dentre as novidades da “Escolinha do Professor Raimundo” nesta temporada, o personagem Ptolomeu, do Otaviano Costa, vai encerrar seus solos, fazendo uma rápida imitação de um cantor ou cantora, só para pontuar. As gravações começaram segunda-feira.

Está complicado

O SBT transferiu a festa do seu aniversário para hoje, porque a previsão era de chuva no dia 19 passado. Pior que não choveu. São Paulo está debaixo d´água desde ontem. Sei lá. Dizem que uma fogueirinha, às vezes, resolve. Senão, botar ovos para Santa Clara.

Vez das mulheres

No próximo domingo, o time feminino entra em cena na “Dança dos Famosos”, quadro do “Faustão”, com o gênero “baladão”. Letícia Lima é uma das atrações.

Bate – Rebate

A Rede Vida estreia nesta quinta-feira, à meia-noite, o programa “Conta comigo”, com apresentação de Dalcides Biscalquin...

... O Dalcides, se alguém não sabe, é marido da Mariana Godoy.

Bianca Rinaldi ensaia em São Paulo o espetáculo “Nove em ponto”, escrito por Rui Vilhena.

Pedro Vasconcellos não vai mais dirigir o especial “Tal pai, Tal Filha”, com Leandro Hassum e Mel Maia, que a Globo exibirá em dezembro em quatro episódios...

... Fabrício Mamberti assume o programa...

... A saída do Pedro Vasconcellos do especial de fim de ano tem uma justificativa...

... É que ele atendeu chamado de Rogério Gomes, o Papinha, para trabalhar na direção da novela “À Flor da Pele”.

A mais recente estreia da Globo, “Sol Nascente”, não será exibida nesta quinta...

... Em seu lugar, a partir das 18 horas, tem Equador contra Brasil no futebol das eliminatórias...

... “Haja Coração”, a novela das 7, irá ao ar imediatamente na sequência, mas com um capítulo mais curto.

C´est fini

Silvio Santos viaja na noite desta quinta para os Estados Unidos, na companhia da mulher, dona Iris. Vai aproveitar a semana do feriado para descansar em Orlando. É quase um bate e volta. No dia 12 já estará de volta ao trabalho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!