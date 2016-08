Para governo dos EUA, impeachment seguiu ordem constitucional

MARCELO NINIO WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff seguiu o ordenamento constitucional, considera o governo dos EUA, que espera manter a "forte relação bilateral" e avançar em temas de interesse mútuo. A declaração foi divulgada pelo Departamento de Estado pouco depois da votação do impeachment no Senado. O governo americano classificou como "essencial" a relação com o Brasil. "Vimos notícias de que o Senado brasileiro, de acordo com o ordenamento constitucional do Brasil, votou para remover a presidente Dilma Rousseff do cargo. Estamos confiantes que continuaremos a forte relação bilateral que existe entre nossos países", disse John Kirby, porta-voz do Departamento. Desde a abertura do impeachment, o governo americano tem mostrado cautela, mas com elogios à solidez das instituições brasileiras e reiterando que o impeachment seguia as regras da democracia e da Constituição. "Como as duas maiores democracias do hemisfério, Brasil e Estados Unidos são parceiros comprometidos. Os Estados Unidos cooperam com o Brasil para encarar temas de interesse mútuo e os desafios mais urgentes do século 21. Planejamos continuar essa colaboração essencial". Antes da votação, o governo mostrava-se disposto a fazer um recomeço nas relações com o Brasil, com a expectativa de que a colaboração em diversos temas possa ser retomada depois que a incerteza dos últimos meses passar.