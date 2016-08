População pode opinar sobre plano

O Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino Inteligente, um planejamento estratégico de longo prazo para o turismo do Paraná, está aberto para consulta pública até o dia 5 de setembro. O plano foi elaborado por um grupo de trabalho do Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur), coordenado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fecomércio-PR, Paraná Turismo e Sebrae-PR.

Todos os interessados podem participar do desenvolvimento do plano enviando suas considerações. Para isso, basta acessar o documento neste link: http://goo.gl/alVob3 e depois enviar suas observações por este formulário: http://goo.gl/azeg1k

Cerca de 500 pessoas participaram das etapas anteriores da elaboração do documento, entre professores e alunos universitários, e pessoas de entidades públicas e privadas ligadas à área do turismo em todo o estado.

Após a redação final, o plano Paraná Turístico 2026 será lançado no dia 27 de setembro de 2016, Dia Mundial do Turismo. O plano será discutido na Assembleia Legislativa do Paraná e passará por aprovação no Conselho Estadual de Turismo.