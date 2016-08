Rio tem panelaço anti-Temer e protesto contra impeachment

LUÍSA BUSTAMANTE RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Manifestantes pró-Dilma Rousseff reuniram-se em um protesto contra a destituição da presidente na noite desta quarta-feira (31) no centro do Rio. Aos gritos de "fora, Temer", o protesto se concentrou na Cinelândia, onde manifestantes discursaram contra o recém-empossado presidente Michel Temer (PMDB). O protesto foi organizado pelos movimentos Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo.

A polícia militar acompanhou a movimentação, que até as 21h não havia registrado confusão. Por volta de 19h40, os manifestantes saíram em direção à Assembleia Legislativa do Rio e fizeram uma parada na sede da Firjan, onde houve um ato contra o que chamam de "apoio da federação ao golpe". No trajeto, o protesto interrompeu o trânsito na avenida Graça Aranha e na rua Primeiro de Março, duas das principais do centro do Rio.

Segundo os organizadores, pelo menos 3.000 pessoas participavam do protesto. "Vamos manter a agenda de denúncia do golpe e pedir a saída do Michel Temer. O mais importante é seguir na luta intransigente na defesa dos direitos dos trabalhadores", afirmou Ronaldo Leite, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Durante o pronunciamento de Temer em cadeia de rádio e televisão, panelaços foram ouvidos em bairros da zona norte e da zona sul, como Copacabana.