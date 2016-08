Greca e Fruet lideram pesquisa do IRG/Bem Paraná para a Prefeitura

Pesquisa IRG/Bem Paraná aponta polarização nas eleições municipais para prefeito de Curitiba entre o candidato do PMN, Rafael Greca e o atual prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT). Se as eleições fossem hoje, Greca teria 28,27% das intenções de voto, contra 23,24%de Fruet. Disputando o terceiro lugar, e em empate técnico, aparecem os candidatos do PMDB, deputado estadual Requião Filho, com 12,19% e do PSD, Ney Leprevost, com 9,12% . O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto, com grau de confiança correspondente a 95% e margem de erro de 2,8%, para mais ou para menos.

Ainda na consulta estimulada, em que o eleitor é solicitado a indicar em quem votaria a partir de uma lista de candidatos, a candidata do PP, deputada estadual Maria Victória, aparece com 3,6% da preferência do eleitorado. O deputado estadual Tadeu Veneri (PT) vem em seguida com 2,09%. A lista se completa com Ademar Pereira (PROS), citado por 1,4% dos entrevistados; Xênia Mello (PSOL), com 1,17% e Afonso Rangel (PRP) com 0,5%. Rangel teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR) na terça-feira, por não ter prestado contas da campanha a vereador de 2012, mas anunciou que vai recorrer.

Outros 8,41% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos candidatos listados. E 10,01% não souberam ou não quiseram responder.

Desaprovados

A pesquisa IRG/Bem Paraná também consultou os eleitores sobre a avaliação deles em relação aos governos do atual prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT); do governador Beto Richa (PSDB) e do presidente da República, Michel Temer (PMDB). O resultado revela que diante da crise política, os governos nas três esferas: municipal, estadual e federal, são desaprovados.

No caso de Fruet, 40,47% dos ouvidos disseram desaprovar a gestão do pedetista, contra 51% que desaprovam e 8,53% não souberam ou não quiseram opinar.

O governo Richa foi desaprovado por 65,14% dos eleitores entrevistados, contra 26,67% que aprovam e 8,19% que não souberam ou não quiseram responder. Já Temer é desaprovado por 47,64% dos eleitores curitibanos, contra 42,96% que o aprovam e 9,4% que não sabem ou não responderam.