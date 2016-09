Servidores da UFPR e UTFPR e do Hospital de Clínicas param

(foto: Arquivo Bem Paraná)

Os funcionários do Hospital de Clínicas da Universidades Tecnológica do Paraná (UTFPR), Federal do Paraná (UFPR), Federal da Integração Latino Americana (Unila) iniciaram nesta segunda-feira, 12, a paralisação de cinco dias, ou seja até dia 16. A greve foi provada em assembleia realizada no dia 1º de setembro pelos servidores técnico-administrativos da base do Sindicato dos Trabalhados em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Paraná (Sinditest-PR)

A paralisação acompanha o movimento das outras universidades federais para protestar contra as medidas de ajuste fiscal já encaminhadas pelo governo e a reforma da previdência. (PL 257, PEC 241, Reforma da Previdência...). O movimento atinge a 15 mil funcionários.





Não aderiram à paralisação os funcionários da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) do Hospital de Clínicas. O Sindicato ainda está realizando um levantamento de quais serviços foram afetados.