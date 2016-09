Poesia de Mario Quintana vira espetáculo

Redação Bem Paraná com assessoria

12/09/16 às 15:40 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, de 16 a 18 de setembro, o espetáculo de dança Eu Passarinho, do Grupo Ares. Inspirado na poesia de Mário Quintana, Eu Passarinho é resultado da pesquisa em dança aérea que o grupo faz desde 2007. Os intérpretes andam sobre fios, dançam nas alturas e transformam movimento em poesia cênica em diferentes técnicas aéreas. A direção do espetáculo que reúne sete dançarinos é de Monica Alla.

“Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho.” O Poeminha do Contra, de Quintana, deu início ao processo criativo do espetáculo. A partir dele, outros poemas serviram como elemento provocador das cenas. Num deles, uma cantora acrobata transforma a poesia Bilhete em música.

Monica Alla diz que o espetáculo é poético, sutil, plástico e de grande impacto visual. “As formas falam por si, mais do que as palavras, atingindo assim o inconsciente do espectador.”

Os bailarinos do Grupo Ares vêm da dança urbana, da dança contemporânea, da ginástica olímpica, do teatro. Todos têm em comum o circo e a dança aérea. Têm preparo físico e condicionamento voltados para a técnica que utiliza cordas, elásticos e cadeirinhas para suspensão dos bailarinos, recursos que permitem o impossível, o sonho de voar e de manter seus corpos no ar.

Serviço:

Dança: Eu Passarinho

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro – Curitiba (PR)

Data: 16 a 18 de setembro de 2016

Horário: sexta-feira e sábado, às 20h. Domingo, às 19h

Ingressos: vendas a partir de 10 de setembro (sábado). R$ 10 e R$ 5 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Classificação etária: Livre para todos os públicos