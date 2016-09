Atlético perto de confirmar contratação de “papa-títulos”

Lucho González: em 2009, o Olympique pagou R$ 68 milhões pelo argentino (foto: Divulgação)

O Atlético Paranaense está perto de anunciar a contratação do meia argentino Lucho González, 35 anos. O jogador, de 35 anos, é um “papa-títulos”. Ele foi 14 vezes campeão em competições de alto nível. Pela seleção argentina, ganhou a Olimpíada de 2004. Também conquistou a Copa Libertadores de 2015, com o River Plate. Na França, com o Olympique Marseille, ganhou o campeonato nacional em 2009/10. Também foi hexacampeão português com o Porto de 2006 a 2013. Também conquistou outros cinco títulos em copas nacionais na França e em Portugal.

Pela seleção argentina, Lucho somou 45 jogos e 7 gols. Jogou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. No total da carreira em clube, contando apenas competições de ponta, somou 399 jogos, 82 gols e 63 assistências.

O auge da carreira foi em 2009, quando o julho o Olympique Marseille pagou R$ 68milhões ao Porto pelo jogador.

Com 1,86 m de altura, Lucho passou a maior parte da carreira jogando como um meia centralizado. Também já atuou pelos lados do campo.

No Atlético, essa posição de meia centralizado vem sendo ocupada por Rossetto, Pablo ou Luciano Cabral. O técnico Paulo Autuori já demonstrou que prefere Pablo pelos lados do campo.

Lucho está no CAT do Caju, em Curitiba, e foi aprovado no exame médico nessa quinta-feira (dia 15). O contrato dele será de 15 meses.

O argentino estava livre no mercado, sem contrato. Portanto, o único custo do Atlético será pagar salários e “luvas” (bônus em dinheiro pela assinatura do contrato).

Lucho foi revelado pelo Huracán, da Argentina, onde ficou até 2002. Depois, rodou por River Plate, Porto-POR, Olympique Marseille-FRA e Al-Rayyan-CAT.

Antes de buscar Lucho, o Atlético tentou contratar Alvaro Gonzalez, Diego Forlán e Jussiê. Nenhuma das contratações deu certo.