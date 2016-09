Mais de 90% dos incêndios florestais têm ação humana

Segundo dados do Inpe, em 2016 houve um aumento de 65% nos focos de queimadas e incêndios florestais em relação ao mesmo período do ano passado (foto: Divulgação)

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) alerta para o alto risco de queimadas e incêndios florestais neste período do ano, com pico no mês de setembro. Isso porque o fogo representa risco permanente à fauna e à flora brasileiras, além de danos à saúde humana e ao planeta, aumentando o aquecimento global.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 2016 houve um aumento de 65% nos focos de queimadas e incêndios florestais em relação ao mesmo período do ano passado. Até o dia 5 de agosto, foram registrados mais de 53 mil focos.

Devido a uma estiagem prolongada provocada pelo El Niño nos últimos dois anos, as áreas ficaram mais suscetíveis aos incêndios. Porém, “mais de 90% dos incêndios têm ação humana”, destaca do chefe do Prevfogo, Gabriel Zacharias. “Temos o caso do produtor que vai fazer uma queimada no fundo o quintal e perde o controle do fogo, provocando um incêndio gigantesco. E existem os incêndios dolosos, em áreas de conflito ou em florestas sendo transformadas em pasto”.

No caso do queimada ou incêndio, o cidadão deve ligar para o corpo de bombeiros local ou procurar a secretaria de meio ambiente municipal ou estadual.

Curso de Capacitação em Bioconstrução no meio da Mata Atlântica

O Instituto Ekôa Park promove entre os dias 23 e 25 de setembro um curso de Capacitação em Bioconstrução sobre técnicas de arquitetura de baixo impacto ambiental e impacto humano positivo. O curso terá a participação de importantes nomes da área e será realizado no Centro EkoSocial do parque, um santuário ecológico no meio da Mata Atlântica, localizado em Morretes, no litoral do Paraná. As técnicas também são acessíveis e de fácil aprendizagem.

Este será o curso inaugural do calendário de encontros planejados pelo Ekôa Park. Palestras e workshops sobre culinária na floresta, bicimáquinas, agroflorestas e desenvolvimento de tecnologia social fazem parte da programação. O objetivo destes eventos é proporcionar o desenvolvimento pessoal, comunitário e regional, por meio de ações ecológicas e sociais. Mais informações: www.ekoapark.com

Livro sobre áreas naturais particulares é lançado no Solar do Rosário

Será lançado no próximo sábado (24), às 10h30, no Solar do Rosário em Curitiba, o livro “Patrimônio Natural Privado no Brasil” e que mostra o crescente papel da iniciativa privada – sejam individuais, familiares, empresariais ou de organizações sem fins lucrativos – na conservação do patrimônio natural brasileiro.

A publicação em forma de livro de arte – são 126 imagens e mapas - foi organizada por João Meirelles Filho e Clóvis Borges. O livro está dividido por biomas e divulga exemplos de iniciativas privadas de destaque e propriedades que foram transformadas em reservas legais ou Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), a mais alta categoria de área protegida privada, pois garante proteção do local para sempre.

A publicação do livro foi viabilizada por financiamento de grupo, com apoio do Instituto Peabiru, editora Metalivros e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS).

No lançamento, será apresentado o recital de piano “Villa-Lobos e a natureza do Brasil”, pela pianista Salete Chiamulera, doutora em música pela UFRGS.

Atropelamentos de animais silvestres serão monitorados no Paraná

O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Paraná aprovou a obrigatoriedade de diagnóstico, monitoramento e mitigação dos atropelamentos de animais silvestres nas estradas, rodovias e ferrovias do Paraná. O monitoramento deverá ser feito por concessionárias e gestores das vias, como municípios, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), por exemplo. A resolução aprovada estabelece também que para obter a Licença Ambiental no Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o empreendedor deverá elaborar um diagnóstico de atropelamento de animais silvestres, identificando as espécies e os trechos onde mais ocorrem os acidentes.

Fórum: sustentabilidade no setor público

Estão abertas as inscrições para o 9º Fórum da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), que será realizada no dia 26 de outubro. No evento, haverá apresentações e debates sobre ações inovadoras do poder público em relação ao uso dos recursos naturais e os avanços na implementação de ações sustentáveis.

O tema desta edição é “Eficiência no uso dos Recursos Naturais: Água e Energia”. O 9º Fórum tem por objetivo disseminar informações e promover o diálogo sobre temas relevantes para a inserção da sustentabilidade na Administração Pública.