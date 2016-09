Iluminação para criar cenários

Quarto projetado pela arquiteta Marcia Campetti e pelo arquiteto Tiago Campetti, do Estúdio Campetti (foto: Divulgação)

Imagine um ambiente com ares cinematográficos e com a capacidade de proporcionar experiências sensoriais. Por meio dos elementos da iluminação cênica, isto é possível. Para Vanessa Giacometti, designer de interiores, lighting designer e proprietária da SPOT Lighting, este tipo de iluminação pode determinar e evidenciar formas, volumes, tecidos e até mesmo uma peça em especial.

Eduardo Macarios



Projeto luminotécnico desenvolvido pelas arquitetas Bianca Decker e Nanda Bagatin



Apostar em recursos tecnológicos, como o sistema de controle de iluminação e dimerização de iluminação em LED, pode ser uma ótima escolha para quem pretende unir beleza e economia energética no lar. De acordo com Thiago Ferreira, empresário da Espaço Interativo, controlar a iluminação pode oferecer inteligência e funcionalidade ao sistema residencial. “Pode-se personalizar cenas no modo festa, relax, modo férias ou até mesmo o modo econômico, que vai atender a necessidade de cada ocasião”, esclarece sobre as facilidades.

Mayara Jordan



A empresária Joana DArc Brugnolo Jacoski e arquiteta Cláudia Guérios





ENCONTRO COM PALESTRA

A empresária Joana DArc Brugnolo Jacoski recebeu arquitetos e designers de interiores na Green House Store Curitiba para um café da manhã com palestra ministrada por Donato Ambiel, diretor da Wupa, do grupo Green House. No evento Ambiel realizou uma apresentação técnica sobre os modelos de ombrelones da marca.

EFEITOS DECORATIVOS

O Espaço Impermix recebe a 38ª edição do InCasa Impermix com a palestra “Efeitos Decorativos – Suvinil” ministrada pelo consultor Rennan Guilherme no próximo sábado, 24 de setembro, às 9h. As vagas são limitadas e para participar é necessária a doação de uma lata de leite em pó. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 41 3213-2217.