Multishow planeja seriado na linha de Chaves para estrear em 2017

O Multishow, da Globosat, ainda sem revelar mais detalhes, está desenvolvendo um novo projeto, outro com Paulo Gustavo à frente, para ser apresentado no ano que vem, sob responsabilidade da produtora Fábrica, a mesma do “Vai Que Cola”.E nesse novo programa, o Paulo será um palhaço desempregado, com toda a sua ação centralizada numa vila de casas, ao melhor estilo... ”Chaves”. Isso aí, perfeitamente assumido assim, próximo dos moldes e medidas do conhecido mexicano, mas sem ser uma cópia descarada dele. Tanto assim que o tom da comédia será, inclusive, mais leve do que de costume, a fim de conquistar os mais variados públicos. Pelo fato de estar em processo de criação, ainda falta um pouco para se fixar a data de início das gravações. Mas o que se sabe é que se trata de um pedido do Multishow, bem ajustado às características do Paulo Gustavo.

Está fora

Eduardo Vaz, uma das peças mais importantes na transmissão da Olimpíada, deixou a Record na última sexta-feira. O seu contrato não foi renovado, sob a alegação que não existe nenhum trabalho previsto para os próximos tempos.

Ainda mais grave

Ontem, aqui se falou da Record News sem sinal em Fortaleza e em outras inúmeras cidades. Não foi um problema eventual, mas algo recorrente nos últimos tempos. Chega a ficar até um mês fora do ar.

Vale o aviso

É importante que todas as redes de TV, com a contagem regressiva do desligamento do analógico em curso e de acordo com as normas estabelecidas pela Anatel, façam uso das barras superior e inferior, o letterbox, para as necessárias informações. E ninguém, depois, se queixar que não foi avisado.

Justiça – 1

A Globo marcou para 9 de outubro a estreia de “Segredos de Justiça” no “Fantástico”. Trata-se de uma série em cinco episódios, protagonizada por Glória Pires, sobre casos de direito de família. É baseada no livro “A Vida não é justa”, da juíza da vara de família Andrea Pachá. A cada episódio, uma história de casos que já passaram pela vara dela.

Justiça - 2

No programa, Glória interpreta a juíza, e atores reconstituem, em participações especiais, os casos. Fazem parte desta série nomes como Felipe Camargo, Heloisa Périssé, Natália Lage, Igor Angelkorte, Marcello Melo Jr, Ângelo Antônio, Nelson Freitas, Gisele Fróes e Tonico Pereira. Entre outros.

Liberado

A gripe, que tem feito inúmeras vítimas, também pegou Silvio Santos mais uma vez e obrigou o nosso herói a se afastar do trabalho nos últimos dias. Ontem, liberado e novamente no melhor da sua forma, ele voltou a gravar no SBT.

Devidos lugares

Quando por aqui se fala sobre a organização da Globo em relação ao departamento de novelas, sob a liderança do Silvio de Abreu, não há qualquer exagero. Nunca existiu o estabelecimento de uma ordem de entrada das novas produções, como acontece agora.

Fica o aviso

A “Academia de Estrelas” é uma escola de atores, em funcionamento na internet, que vai produzir uma web série para exibir no facebook do SBT, além de comprar mídia na emissora. Não existe, além dessas, nenhuma outra relação com a emissora. É bom deixar avisado, para que se separem bem as coisas.

Olha só

“Novo Mundo”, substituta de “Sol Nascente” na faixa das 18 horas, já está com todo seu elenco fechado, formado por nomes como Chay Suede, Isabelle Drummond, Caio Castro, Letícia Colin, Gabriel Braga Nunes, Ingrid Guimarães, Marcia Cabrita, Guilherme Piva... Alessandro Marson e Thereza Falcão, autores, já entregaram mais de 30 capítulos, e a novela, de época, entra neste mês em produção, com direção de Vinicius Coimbra.

Muita confusão

Alguém sabe dizer se as mudanças anunciadas na tal “classificação indicativa” já entraram em vigor? Se houve uma publicação oficial a respeito? A Record, valendo-se disso, estreou a reprise de “Chamas da Vida”, com selo indicativo de “14 anos”, às 4 da tarde. Está tudo certo?

Aniversário

O “Sensacional”, programa da Daniela Albuquerque na Rede TV!, comemora no próximo domingo um ano de apresentações. Para marcar a data, será exibida uma edição comemorativa, relembrando entrevistas do quadro “Papo com Dani”.

Bate – Rebate

Na noite de segunda-feira, na Tartuferia San Paolo, Eliana lançou a sua loja on line de venda de flores, em parceria com a Giuliana Flores.

Mariana Ximenes é a convidada do “De Cara”, na FM O Dia e internet, hoje, 8 da noite, com Leo Dias, Gominho e Dede Galvão...

... Vai falar de “Haja Coração” e outras coisinhas mais.

Hélio Sileman, homem de TV dos mais conceituados, está desenvolvendo na sua produtora um leilão inovador, sob encomenda do Smart Agro...

... Trabalho de gente grande.

Das mais interessantes a iniciativa do SBT em preencher a sua madrugada com telejornais...

... Só não sei se existe material suficiente para tanto...

... Ou mesmo condições para o seu departamento de jornalismo oferecer um trabalho a altura de quem está ligado naquele horário...

... A renovação do noticiário deve ser sempre a primeira e principal preocupação.

Na próxima segunda, a TV Cultura e a TV Brasil passam a apresentar “O Desafio do Elmo”, primeira animação com os personagens do Sésamo, nos intervalos de programação infantil.

A parceria Globo e O2 iniciou testes para a formação do elenco da série “Cidade dos Homens”, que terá 4 episódios e estreia em janeiro.

A Globonews leva para o RioMarket, no Festival do Rio, deste ano três painéis com entrada gratuita nos dias 5 e 8 de outubro, para falar sobre aplicativos, diversidade de identidades e gêneros, além de consequências e tensões entre povos e países provocadas pelo terrorismo. Participações de Leilane Neubarth, o correspondente Jorge Pontual e a supervisora do canal, Renée Castelo Branco.

