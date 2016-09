WhatsApp domina jovens, diz pesquisa

O uso do WhatsApp é praticamente uma unanimidade entre os jovens de 15 a 29 anos com acesso à internet no Brasil, segundo a pesquisa Juventude Conectada, realizada pela Fundação Telefônica.

A presença do aplicativo de mensagens na vida dessa parcela da população cresceu de 86% para 99%, entre 2013 e 2015. Em contrapartida, no mesmo período, foi registrada uma queda no uso de outros tipos de comunicação, como o email (que caiu de 96% a 88%), os blogs (de 49% a 38%) e os fóruns (de 41% a 27%). Até as redes sociais, que eram unanimidade entre os jovens em 2013, passaram a ser um pouco menos representativa. O índice de uso dessas plataformas caiu de 99% para 95%. A pesquisa foi realizada com 1.440 brasileiros de todas as regiões e classes sociais com acesso à internet.

"A expansão do uso do WhatsApp está diretamente relacionada ao uso do celular como principal meio de acesso à internet dos jovens", aponta Americo Mattar, presidente da Fundação Telefônica. Segundo o estudo, o smartphone é o dispositivo mais usado por 85% dos brasileiros de 15 a 29 anos com acesso à rede, o que representa um aumento de 102% em relação a 2013, quando apenas 42% dos entrevistados apontavam o celular como o equipamento preferencial de conexão.

Tinder irá sugerir “matches” musicais

Em parceria com Spotify, o Tinder anunciou que irá sugerir "matches" (interesse mútuo entre um potencial casal) com base no gosto musical de seus usuários. O critério será mais um utilizado pelo algoritmo do aplicativo, que já indica possíveis parceiros analisando preferências de perfis, amigos e interesses em comum. A nova aplicação começou a funcionar nesta terça-feira (20) nos 59 mercados onde o Spotify está disponível, incluindo o Brasil. Ela permite escolher uma trilha sonora para embalar os perfis do Tinder, mesmo para quem não tem conta no aplicativo musical.

Biblioteca de Apps

Contra aplicativos pré-instalados

Ao adquirir um smartphone, o usuário encontrará em seu aparelho uma série de aplicativos pré-instalados. Alguns deles jamais serão utilizados e mesmo assim estão lá, ocupando espaço de armazenamento no aparelho e poluindo a grade de aplicativos. Até então, não era possível desinstalá-los, mas com a chegada na terça-feira, 13, da nova versão do sistema operacional da Apple, o iOS 10, agora usuários de iPhones e iPads terão liberdade de excluir aplicativos como o Bolsa, Notícias e Apple Watch. Quem já atualizou o iOS já pode remover os seguintes apps: Calculadora, Calendário, Bússola, Contatos, FaceTime, Amigos, Casa, iBooks, iCloud Drive, iTunes Store, Mail, Mapas, Música, Notas, Podcasts, Lembretes, Bolsa, Vídeos, Notícias, Gravador, Apple Watch e Tempo.

Bizarrice na rede

Colares esquisitos

Sim, existem colares bem estranhos veja os 10 mais estranhos no site Oddee, no http://www.oddee.com/item_99813.aspx