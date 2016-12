Um grande encontro para celebrar 2017

O espetáculo pirotécnico contará com com cores e formas características como palmeiras, corações e margaridas (foto: Riotur)

Faltam dez dias (!) para o réveillon e para quem ainda não decidiu já está na hora de começar a se organizar para a virada do ano. Opções não faltam. Mas no Rio de Janeiro o turista vai encontrar a maior festa do Brasil, e uma das maiores do mundo. A celebração para receber o ano de 2017 deve, mais uma vez, bater todos os recordes de público principalmente na praia de Copacabana onde concentra o maior número de pessoas. Esse ano o público ultrapassou os tradicionais 2 milhões de espectadores distribuídos ao longo orla da praia mais famosa do mundo. O principal motivo para o sucesso é a incrível queima de fogos de artifícios que dura quase 20 minutos e é de tirar o fôlego.



De acordo com estimativas da Riotur, a cidade deve receber 865 mil turistas no período do Réveillon, que irão movimentar a economia carioca com US$ 691 milhões. Segundo levantamento realizado pela ABIH/RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – seção RJ), a ocupação hoteleira em Copacabana e Leme está em torno de 75,4%. Ipanema e Leblon registram 68% - os números ainda devem crescer com as procuras de última hora. Na Barra, a ocupação dos hotéis cinco estrelas já supera 80% e a média do bairro, que está em torno de 60%, também tende a subir às vésperas da virada.



O tradicional espetáculo pirotécnico, assinado pela Pirotecnia Igual Brasil, contará com efeitos e fases distintas, com cores e formas características, de belezas únicas e fácil identificação para o público, como palmeiras, corações, margaridas e carinhas felizes. Sincronizado com a trilha sonora, o espetáculo de fogos terá início pontualmente no primeiro segundo de 2017. Os fogos, de origem espanhola, serão detonados em onze balsas fundeadas no mar de Copacabana. O detonamento será simultâneo, feito de uma base de comando na Avenida Atlântica, por processo computadorizado.



“O Réveillon de Copacabana é a maior festa a céu aberto do mundo. É também um dos eventos mais emocionantes e democráticos e com certeza será, mais uma vez, inesquecível. Vamos encerrar este ciclo celebrando os grandes momentos que a cidade viveu nestes últimos oito anos e irmanados na esperança de um futuro melhor para o Brasil e para mundo”, afirma Antonio Pedro Figueira de Mello, que se despede da Secretaria de Turismo da cidade após oito anos à frente da pasta.



Para celebrar a chegada de 2017, a noite começa às 18h com o cantor Alex Cohen, que vai levar seu repertório eclético e dançante para o palco de Copacabana, misturando suas influências mais antigas com canções da atualidade, que o público gosta de cantar junto. Cohen sempre encanta com seu violão e levanta a plateia com solos de guitarra e hits para agradar a todas as idades. Um dos maiores nomes da cena carioca, o DJ MAM se apresenta em seguida. MAM ganhou o prêmio Noite Rio de melhor DJ de MPB/Regional em 2012 e 2014, e também é o autor de Redentor, música tema da comemoração dos 80 anos do Cristo.



O melhor de tudo é que há alguns anos foi proibido o uso de fogos de artifícios nas ruas – era comum o povo soltar morteiros – e isso trouxe segurança para quem quer se divertir sem se machucar. O policiamento também é ostensivo o que reforça o clima de tranqüilidade. É impressionante a quantidade de famílias, crianças e velhinhos que participam da virada.



Aqueles que querem comemorar com música também tem a disposição três palcos – em pontos diferentes de Copacabana – com atrações musicais para todos os gostos.



A programação segue com o show do cantor Leo Jaime, que comemora 32 anos de carreira com o show Leo Guanabara, em que relembra seus sucessos musicais, conta as histórias por trás das canções e dos bastidores do Rock Brasil



O show principal da noite celebrará os 20 anos de O Grande Encontro entre Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Um dos espetáculos mais aclamados da música brasileira, o trio reunido é promessa de arte, união e boas vibrações, transmitidas para todo o planeta no ano que se inicia.



Pra fechar a noite e encerrar com chave de ouro o ano do centenário do samba, dose dupla de carnaval: Unidos da Tijuca e Mangueira vão colocar todo mundo pra sambar até o dia clarear. A bateria da Tijuca, que não leva o nome de Pura Cadência à toa, vai esquentar o público com os sambas que ajudaram a conquistar tantos títulos para a escola amarela e azul – entre eles, o segundo lugar do ano passado, “Semeando sorriso, a Tijuca festeja o solo sagrado”. Campeã do carnaval 2016, a Mangueira promete fechar a festa em grande estilo com o enredo vitorioso, que comemorou os 50 anos de carreira da cantora Maria Bethânia – além, claro, de sambas inesquecíveis de outros carnavais.



Mas atenção! A festa pode acabar sendo incompleta se o turista não tomar alguns cuidados básicos. O primeiro deles: como chegar e sair da festa. Parece bobagem, mas não é. Imagine que, após os fogos muita gente está cansada e resolve voltar para casa ao mesmo tempo. Se você não está hospedado nas proximidades de Copacabana – nos bairros de Ipanema, Leblon, Lagoa e Botafogo - onde você pode voltar caminhando, o retorno ao lar pode se transformar num martírio. Isso porque as estações de metro estão completamente lotadas (e é preciso ter um bilhete comprado com antecedência), os ônibus e carros não circulam pelo bairro até as cinco da manhã e taxi é quase impossível de achar.



O ideal é escolher um hotel na orla – ou próximo dela. Se não der para ficar hospedado, pelo menos compre o pacote da ceia de ano novo em um dos hotéis. É importante lembrar que em Ipanema não há festa pública de ano novo.



A festa é promovida pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, com produção da SRCOM. O patrocínio é da Caixa e da Antarctica, e entre os apoiadores estão ABIH/RJ, TV Globo, Infoglobo e Sistema Globo de Rádio.

RÉVEILLON CARIOCA

A festa para comemorar a chegada do ano novo não é exclusividade de Copacabana. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Turismo e da Riotur, promove shows em outros nove bairros da cidade. O início das apresentações nos palcos será 19h30. Confira a programação:

Barra da Tijuca

- Queima de fogos à meia-noite na altura do Quebra-mar, do shopping Village Mall e dos hotéis Praia do Pontal, Hilton Barra, Windsor Barra, Sheraton Barra, Brisa Barra, Grand Hyatt, Ramada Recreio e Venit + Mio.



Ilha do Governador - Praia da Bica

- DJ PH

- Bruno Maia

- Intimistas

- ImaginaSamba

- G.R.E.S. União da Ilha



Paquetá - Praia da Moreninha

- DJ Beto Mancha

- Claudio Zolli

- Swing & Simpatia

- G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti



Sepetiba - Praia do Recôncavo

- DJ Alex Correia

- Jonathan Alexandre

- Coisa Séria

- Chininha e Príncipe

- G.R.E.S. Mocidade Independente



Parque Madureira

- DJ Neném

- Velha Guarda Império

- DJ Michel (Viaduto)

- Grupo Arruda

- Naldo Benny

- G.R.E.S. Portela



Ramos - Piscinão

- DJ Érick

- MC Funk Love

- MC Funk Ombrinho

- MC Funk Smith

- Bonde do Vinho

- Ferrugem

- G.R.E.S. Beija-Flor

- G.R.E.S. Grande Rio



Penha - IAPI

- DJ Café

- Beleléu

- Banda Holograma

- Clareou

- G.R.E.S. Imperatriz Leopoldina



Guaratiba - R. Barros de Alarcão

- DJ Moisés Junior

- Pura Amizade

- Tá na Mente

- G.R.E.S. Vila Isabel



Praia do Flamengo

- DJ Luiz Kiari

- Vtrix

- G.R.E.S. São Clemente

- G.R.E.S. Salgueiro

