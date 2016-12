Terremoto de 7,6 graus provoca alerta de tsunami no Chile

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de 7,6 graus na escala Richter provocou alerta de tsunami em cinco regiões no sul do Chile neste domingo (25). Segundo o Escritório Nacional de Emergência (Onemi), o terremoto ocorreu às 11h22 locais (12h22 de Brasília), em frente à costa da região de Los Lagos (1.021 km ao sul de Santiago) e a 67 km a noroeste da cidade de Melinka, na Ilha de Chiloé, e teve profundidade de 20km. Até o momento não há relatos de vítimas e danos. O Onemi pediu que a população deixe as áreas costeiras da Região dos Lagos e das praias localizadas nas regiões de Biobio, Aysén e La Araucanía.