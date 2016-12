A Assembleia Legislativa abriu licitação para comprar acessórios de informática como “switches” e rack ao preço máximo de R$ 164.024,85. O pregão será no dia 30 de janeiro. A justificativa é a necessidade de atender ao “projeto de modernização do Plenário, demais elementos do ambiente – como a infraestrutura de switches – também necessitam de atualização, pois encontram-se defasados e podem impactar no suporte as demandas dos novos componentes do projeto”.

Geladeira

No dia seguinte, o Legislativo promove outra licitação, para a aquisição de toner e cartuchos para impressoras e uma geladeira. O valor máximo previsto é de R$ 87.157,73. A geladeira deve ter capacidade mínima de 280 litros.

Interiorização

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia pretende, no ano que vem, ampliar o atendimento à população e também a própria área de atuação do grupo. “Nós temos a ideia de instituir Núcleos de Direitos Humanos dentro das universidades estaduais”, explica o presidente da comissão, deputado Tadeu Veneri (PT). A partir desses núcleos ele acredita que os deputados poderão receber denúncias referentes a abusos de direitos e garantir enfrentamento mais eficiente a casos de assédio moral e sexual, entre outros que já chegam à comissão.

Gastos

Apesar de ter vigorado apenas na última eleição, o teto de gastos de campanha já é alvo de propostas de mudança na Câmara Federal. Projeto deputado Hildo Rocha (PMDB-MA) prevê que o teto passará a ser, para eleições a cargos do Poder Executivo - presidente, governador e prefeito , a média dos gastos declarados na eleição imediatamente anterior, para cada cargo específico, na circunscrição eleitoral em que houve apenas um turno. No caso da circunscrição eleitoral em que houve dois turnos, o teto será de 70% da média dos gastos declarados para o cargo.

Legislativo

Para os cargos do Poder Legislativo (senador, deputado federal, estadual, distrital e vereador), o projeto propõe que o limite de gastos seja fixado tendo como parâmetro a média dos gastos dos candidatos eleitos para o cargo na eleição anterior. A regra atual define o teto de gastos de campanha como sendo 70% do maior valor declarado na prestação de contas da eleição anterior, tanto para cargos do Executivo quanto para cargos do Legislativo. Porém, na visão de Hildo Rocha, o critério atual pode produzir distorções, por conta do grande volume de gastos de uma ou outra campanha isolada. “Não se mostra adequada a adoção desses ‘pontos fora da curva’ como parâmetro legal para definir o limite de gastos de campanhas futuras”, afirmou.

Preconceito

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Federal aprovou projeto que proíbe que artistas contratados com dinheiro público federal apresentem músicas com conteúdo racista, homofóbica ou que faça apologia ao uso de drogas. O texto prevê a mesma proibição em caso de músicas que desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento. A relatora na comissão, deputada Ana Perugini (PT-SP) , apresentou parecer favorável à proposta por entender que o dinheiro público não deve patrocinar manifestações artísticas que desrespeitem os direitos humanos.

Maria da Penha

Para a deputada, não financiar músicas que apresentem as mulheres como objetos é mais um avanço na proteção dos direitos das mulheres. “O Brasil avançou muito com a Lei Maria da Penha, uma medida de combate à violência contra a mulher que é referência internacional”, avalia Perugini.