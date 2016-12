Itamaraty procura 19 brasileiros desaparecidos

Bahamas — O Ministério das Relações Exteriores está tentando localizar um grupo de 19 brasileiros que desapareceu depois de deixar as Bahamas rumo aos Estados Unidos, onde buscavam entrar ilegalmente, informou o Itamaraty ontem. Tanto a embaixada brasileira em Nassau quanto o consulado brasileiro em Miami, nos EUA, estão atuando no caso, de acordo com o Itamaraty. O grupo estaria desaparecido desde 6 de novembro. Por se tratar de um caso que ainda está em apuração, o Itamaraty não divulgou nem confirmou a identidade dos desaparecidos. O governo brasileiro ressaltou que está em contato permanente com os familiares dos desaparecidos para tentar localizá-los. A reportagem tentou entrar em contato com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, mas foi informada de que só poderia obter resposta amanhã Segundo o jornal "Diário do Rio Doce", a maioria dos brasileiros desaparecidos são de Minas Gerais e do Pará. Eles estariam em um barco com dezenas de imigrantes que deixou as Bahamas rumo aos Estados Unidos. Segundo o jornal, o desaparecimento deixou apreensivas várias famílias da região de Governador Valadares, de onde seriam a maioira dos desaparecidos.

Missa de Natal

Reino Unido — A rainha Elizabeth II, do Reino Unido, perderá a tradicional missa da manhã de Natal, já que continua a se recuperar de um resfriado forte, anunciou ontem o Palácio de Buckingham. A celebração ocorre perto de uma propriedade dela na Norfolk rural, 177 quilômetros ao norte de Londres, e é uma parte importante do Natal no país. Moradores locais em geral se reúnem na parte de fora da Igreja para ver a monarca. O Palácio havia informado nesta semana que tanto Elizabeth como o marido dela, o príncipe Philip, estavam com resfriados fortes. Essa é a primeira vez, em 30 anos, que a monarca falta a missa.

Queda de avião

Rússia — Um avião militar russo com 92 a bordo caiu no Mar Negro ontem, poucos minutos após decolar da cidade de Sochi, informou o Ministério da Defesa. Não houve sobreviventes na queda da aeronave, um Tu-154, que levava 84 passageiros e oito tripulantes. Equipes de resgate já encontraram fragmentos da fuselagem da aeronave. Agências russas disseram que o avião levava membros de um coro militar e também da imprensa russa, que voavam para a principal base aérea russa na Síria para um concerto de feriado. O presidente russo, Vladimir Putin, foi informado sobre o episódio.

Terremoto

Chile — Após o forte terremoto que atingiu o Chile ontem, não há relatos até o momento de mortes e os danos identificados foram de menor porte, segundo informou o diretor do Escritório Nacional de Emergência do país, Ricardo Toro. Em entrevista coletiva, ele afirmou ainda que cerca de 4 mil pessoas abandonaram a região costeira após alerta de tsunami, mas o estado de precaução já foi reduzido. De acordo com Toro, algumas estradas sofreram danos. Ele afirmou ainda que a dimensão total dos danos ainda está sendo avaliada e mais informações deverão ser dadas quando houver mais segurança sobre elas.

Tufão

Filipinas — O Um poderoso tufão atingiu o leste das Filipinas neste Natal, atrapalhando o maior feriado na maior nação católica da Ásia. Um governador ofereceu leitão assado para incentivar moradores a abandonar a festa familiar e seguir para abrigos emergenciais. O tufão Nock-Ten tinha ventos máximos sustentados de 185 quilômetros por hora e rajadas de até 255 quilômetros por hora, quando tocou terra na noite de domingo (hora local) na província de Catanduanes. O fornecimento de energia elétrica e as comunicações. O tufão deve avançar para a Capital Manila ainda hoje.